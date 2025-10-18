என் மலர்
கார்
நிசான் மேக்னைட் மாடலுக்கு சூப்பர் அப்டேட் - என்ன ஸ்பெஷல் தெரியுமா?
- முந்தைய 28 சதவீத ஸ்லாப்பை 18 சதவீதமாகக் குறைக்கிறது.
- இந்த மறுசீரமைப்பு MT/AMT உடன் 1.0L NA என்ஜினில் கிடைக்கிறது.
நிசான் இந்தியா, மேக்னைட் AMT வெர்ஷனில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட CNG கிட் அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறது. இதன் மூலம் அதன் CNG மறுசீரமைப்பு திட்டத்தை நிசான் இந்தியா நிறுவனம் விரிவுபடுத்தி இருக்கிறது.
புதிய CNG வேரியண்ட்டை இப்போது வாங்குபவர்கள் AMT கியர்பாக்ஸின் வசதியை அனுபவிக்க அனுமதிக்கிறது. கூடுதலாக, நிசான் மறுவடிவமைப்பு செய்யப்பட்ட ஒருங்கிணைந்த எரிபொருள் மூடியை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது பெட்ரோல் மற்றும் CNG வால்வுகள் இரண்டையும் ஒரே எரிபொருள் மூடியின் கீழ் வைத்திருக்கிறது.
CNG ரெட்ரோஃபிட்மென்ட் கிட் ரூ. 71,999 விலையில் கிடைக்கிறது. இது இப்போது ஜிஎஸ்டி 2.0 க்குப் பிறகு ரூ. 3,000 மலிவானது. முந்தைய 28 சதவீத ஸ்லாப்பை 18 சதவீதமாகக் குறைக்கிறது. மோட்டோசன் எரிபொருள் அமைப்புகளுடன் இணைந்து உருவாக்கப்பட்ட இந்த கிட், அரசாங்கத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு, அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிசான் ரெட்ரோஃபிட்மென்ட் மையங்களில் பிரத்தியேகமாக நிறுவப்பட்டுள்ளது.
மறுசீரமைப்பு கருவியைத் தேர்ந்தெடுக்கும் வாடிக்கையாளர்கள் தொடர்ந்து மூன்று ஆண்டுகள்/ஒரு லட்சம் கிலோமீட்டர் வாரண்டியை பெறலாம். இந்த மறுசீரமைப்பு MT/AMT உடன் 1.0L NA என்ஜினில் கிடைக்கிறது. நிசான் CNG மறுசீரமைப்பு திட்டம் இப்போது டெல்லி-NCR, மகாராஷ்டிரா, குஜராத், தமிழ்நாடு மற்றும் கர்நாடகா உள்ளிட்ட இந்தியா முழுவதும் 13 மாநிலங்களை உள்ளடக்கியது.