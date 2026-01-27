என் மலர்
கார்
ரூ. 21,000-க்கு தொடங்கிய புக்கிங்... முற்றிலும் புதிய டஸ்டர் அறிமுகம், என்னென்ன ஸ்பெஷல்..?
- இது 160bhp பவர், 280Nm டார்க் உற்பத்தி செய்கிறது.
- இத்துடன் 6-ஸ்பீடு மேனுவல் மற்றும் DCT யூனிட் வழங்கப்படுகிறது.
ரெனால்ட் நிறுவனத்தின் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட டஸ்டர் மாடல் இந்திய சந்தையில் அறிமுகமானது. புதிய தலைமுறை டஸ்டர் மாடல் புதிய வடிவமைப்பு, மிகப்பெரிய அளவிலான உட்புற மாற்றங்கள் மற்றும் புதிய பவர்டிரெய்ன்களின் தொகுப்பைக் கொண்டுள்ளது. இந்த காருக்கான முன்பதிவுகள் இப்போது ரூ. 21,000-க்கு செய்யப்படுகின்றன. மேலும் இந்த முன்பதிவுகளுக்கு முன்னுரிமை டெலிவரி, சிறப்பு அறிமுக விலைகள் மற்றும் இலவச 'கேங் ஆஃப் டஸ்டர்' போன்ற சலுகைகள் கிடைக்கும். காரை முன்பதிவு செய்யும் வாடிக்கையாளர்களைத் தேர்ந்தெடுத்து, புதிய டஸ்டர் உருவாக்கப்படுவதைக் காணும் வாய்ப்பும் உள்ளது.
2026 டஸ்டரின் வெளிப்புற சிறப்பம்சங்களில் ஒருங்கிணைந்த LED DRLகளுடன் கூடிய செவ்வக LED ஹெட்லேம்ப்கள், கிரில்லில் டஸ்டர் எழுத்துக்கள், முன் மற்றும் பின்புறத்தில் ஃபாக்ஸ் ஸ்கிட் பிளேட்டுகள், முன் பம்பரின் இருபுறமும் ஏர் வென்ட்கள், சுற்றிலும் பிளாக் பிளாஸ்டிக் ஃபினிஷ், இடையில் இயங்கும் LED லைட் பார் கொண்ட C-வடிவ LED டெயில்-லைட்கள், ஒருங்கிணைந்த பின்புற ஸ்பாய்லர், பின்புற வைப்பர் மற்றும் வாஷர், டெயில்கேட்டுக்கான பிளாக்-இன்சர்ட் மற்றும் ஒரு ஷார்க்-ஃபின் ஆண்டெனா ஆகியவை அடங்கும்.
இத்துடன் ORVMகள், B மற்றும் C-பில்லர்கள், ரூஃப் ரெயில்கள் மற்றும் அலாய் வீல்கள் ஆகியவற்றிற்கான கருப்பு நிற பூச்சும் வழங்கப்படுகிறது. ஜேட் மவுண்டெயின் கிரீன், பியர்ல் ஒயிட், மூன்லைட் சில்வர், ஸ்டெல்த் பிளாக், ரிவர் புளூ மற்றும் சன்செட் ரெட் ஆகிய ஆறு வண்ணங்கள் வழங்கப்படுகின்றன. இவைதவிர டூயல் டோன் ஆப்ஷன்களும் வழங்கப்பட உள்ளன.
புதிய ரெனால்ட் டஸ்டரின் உட்புறத்தில் பியானோ பிளாக் இன்சர்ட்களுடன் கூடிய புதிய 3-ஸ்போக் ஸ்டீயரிங் வீல், டேஷ்போர்டில் டூயல் ஸ்கிரீன் செட்டப், சரவுண்ட் லைட்கள், டைப்-சி சார்ஜிங் போர்ட், ஆட்டோ-ஹோல்டுடன் கூடிய EPB, பனோரமிக் சன்ரூஃப் மற்றும் டேஷ்போர்டு மற்றும் கதவுகளில் ஒரு ஃபாக்ஸ் கார்பன் ஃபைபர் ஃபினிஷ் ஆகியவை பொருத்தப்பட்டுள்ளன. மற்ற இடங்களில், இது டூயல்-டோன் அப்ஹோல்ஸ்டரி, டூயல்-ஜோன் கிளைமேட் கண்ட்ரோல், இயங்கும் முன் இருக்கைகள், சரிசெய்யக்கூடிய முன் ஆர்ம்ரெஸ்ட், பவர்டு டெயில்கேட், 60:40 ஸ்பிளிட் பின்புற இருக்கைகள், ஆர்காமிஸ் சவுண்ட் சிஸ்டம், 360-டிகிரி கேமரா, ஆறு ஏர்பேக்குகள் மற்றும் லெவல் 2 ADAS ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது.
அடுத்த தலைமுறை டஸ்டர் மாடல் 1.8 லிட்டர், 4-சிலிண்டர், டைரக்ட் இன்ஜெக்ஷன் பெட்ரோல் என்ஜின், டூயல் எலக்ட்ரிக் மோட்டார்களுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த யூனிட் 160bhp பவர், 172Nm டார்க் வெளிப்படுத்தும். இத்துடன் 1.3 லிட்டர், 4-சிலிண்டர், டர்போ-பெட்ரோல், டைரக்ட் இன்ஜெக்ஷன் மோட்டார் வழங்கப்படுகிறது. இது 160bhp பவர், 280Nm டார்க் உற்பத்தி செய்கிறது.
இத்துடன் 6-ஸ்பீடு மேனுவல் மற்றும் DCT யூனிட் வழங்கப்படுகிறது. இவற்றுடன் 1.0 லிட்டர், 3-சிலிண்டர், டர்போ-பெட்ரோல் என்ஜின் வழங்கப்படுகிறது. இது 100bhp பவர், 160Nm டார்க் உற்பத்தி செய்கிறது. இத்துடன் 6 ஸ்பீடு மேனுவல் கியர்பாக்ஸ் வழங்கப்படுகிறது. புதிய டஸ்டர் மாடலின் விலைகள் மார்ச் 2026-இல் அறிவிக்கப்பட உள்ளன.