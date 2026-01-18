என் மலர்
எம்ஜி-யின் புதிய எஸ்யூவி... இந்திய வெளியீட்டு தேதி அறிவிப்பு..!
எம்ஜி மோட்டார் இந்தியா நிறுவனம் ஒருவழியாக தனது Majestor எஸ்யூவி-க்கான வெளியீட்டு தேதியை அறிவித்துள்ளது. இந்திய சந்தையில் புதிய Majestor பிப்ரவரி 12ஆம் தேதி அறிமுகமாகும் என்று எம்ஜி நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. புதிய Majestor மாடல் 2025 பாரத் மொபிலிட்டி எக்ஸ்போ நிகழ்வில் இந்தியாவில் அறிமுகமானது. இந்த எஸ்யூவி டொயோட்டா ஃபார்ச்சூனருக்கு போட்டியாகவும், குளோஸ்டர் (Gloster) எஸ்யூவி-க்கு மிக பிரீமியம் மாற்றாகவும் நிலைநிறுத்தப்படும்.
வடிவமைப்பைப் பொறுத்தவரை, Majestor ஒரு பெரிய பாக்ஸ் வடிவ எஸ்யூவி-ஆக தோன்றுகிறது, இது செவ்வக வடிவ கிரில் கொண்டிருக்கிறது. இந்த எஸ்யூவி பொனட்டின் அடிப்பகுதியில் எல்இடி டே-டைம் ரன்னிங் லைட்கள் மற்றும் பம்பரில் கீழே நிலைநிறுத்தப்பட்ட செங்குத்தாக ஹெட்லேம்ப்களுடன் ஒரு ஸ்பிலிட் ஹெட்லேம்ப் வடிவமைப்பையும் கொண்டுள்ளது. Majestor சாயல் குளோஸ்டரை போலவே தோன்றுகிறது, இது ஒரு ஷோல்டர் லைன் கொண்டுள்ளது, சக்கர வளைவுகளை சுற்றியும் கதவுகளுக்கு அடியிலும் கிளாடிங் உள்ளது.
பின்புறத்தில், Majestor புதிய கனெக்கடெட் டெயில் லேம்ப் அமைப்பைப் பெறுகிறது. ஒட்டுமொத்தமாக, வடிவமைப்பு உலகளாவிய சந்தைகளில் விற்கப்படும் மேக்ஸஸ் D90 மாடலிலிருந்து அதிக அளவில் மாறவில்லை.
எம்ஜி இந்தியா, Majestor-இன் கேபினைப் பற்றிய ஒரு பார்வையை ஒருபோதும் வழங்கவில்லை. இதில் டேஷ்போர்டில் மென்மையான-தொடு பொருட்கள் பயன்படுத்தப்படும், முன் இருக்கை பயணிகளுக்கான டேஷ்போர்டில் ஒரு கிராப் ஹேண்டில் மற்றும் ஏர்-கண்டிஷன் வென்ட்களின் மேல் அமர்ந்திருக்கும் ஒரு ஃப்ரீ-ஸ்டாண்டிங் டச்-ஸ்கிரீன் இன்ஃபோடெயின்மென்ட் சிஸ்டம் ஆகியவை அடங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. Majestor-இலும் Gloster-ஐ போலவே மூன்று வரிசை இருக்கைகளை வழங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
பவர்டிரெயினை பொருத்தவரை, எம்ஜிMajestor அதன் ரன்னிங் கியரை குளோஸ்டருடன் பகிர்ந்து கொள்ளலாம், ஒற்றை டர்போ மற்றும் இரட்டை-டர்போ போர்வையில் 8-ஸ்பீடு ஆட்டோமேட்டிக் கியர்பாக்ஸுடன் இணைக்கப்பட்ட 2.0-லிட்டர் டீசல் என்ஜின் வழங்கப்படுகிறது. வேரியண்டை பொறுத்து, இந்த எஸ்யூவி 4X2 மற்றும் 4x4 டிரைவ் ட்ரெயின்களுக்கான ஆப்ஷனை பெறும் என்று எதிர்பார்க்கலாம்.