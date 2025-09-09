Live
      ஒரே சார்ஜில் 713 கிலோமீட்டர்கள் செல்லும் புது EV கார் அறிமுகம் செய்த மெர்சிடிஸ் பென்ஸ்!
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்9 Sept 2025 12:12 PM IST
      • இது தோராயமாக 24 நிமிடங்களில் 10 முதல் 80 சதவீதம் சார்ஜ் செய்ய உதவுகிறது.
      • வெளிப்புறத்தில் 942 லைட்-அப் பிக்சல்கள் கொண்ட ஒரு பெரிய ஒளிரும் கிரில் உள்ளது.

      மியூனிக் IAA மொபிலிட்டி 2025 நிகழ்வில் காட்சிப்படுத்தப்பட்ட அடுத்த தலைமுறை GLC மின்சார SUVயை மெரிசிடிஸ் பென்ஸ் நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டுள்ளது. EQC-யின் வாரிசாக நிலைநிறுத்தப்பட்ட இந்த மாடல், நிறுவனத்தின் முழு-மின்சார MB.EA தளத்தில் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது வடிவமைப்பு மற்றும் பொறியியல் கவனத்தில் மாற்றத்தைக் குறிக்கிறது.

      இது இரண்டு பவர்டிரெய்ன் ஆப்ஷன்களுடன் வழங்கப்படும். இவை 369bhp பவர் மற்றும் 504Nm டூயல் மோட்டார், ரியர் டிரைவ் GLC300+, மற்றும் 483bhp மற்றும் 808Nm வழங்கும் இரட்டை மோட்டார் GLC400 4MATIC என அழைக்கப்படுகின்றன. இரண்டும் 94kWh பேட்டரியைப் பயன்படுத்துகின்றன மற்றும் 800-வோல்ட் மின் அமைப்பில் இயங்குகின்றன. இது தோராயமாக 24 நிமிடங்களில் 10 முதல் 80 சதவீதம் சார்ஜ் செய்ய உதவுகிறது.

      அதன் மின்சார இயல்பு இருந்தபோதிலும், புதிய GLC அதன் வம்சாவளிக்கு உண்மையாகவே உள்ளது மற்றும் ICE மாடலை விட சுமார் ஐந்து அங்குல நீளம் கொண்டது. இந்த மின்சார கார் முழு சார்ஜ் செய்தால் 713 கிலோமீட்டர்கள் வரை செல்லும் என்று WLTP-மதிப்பிட்டுள்ளது.

      வெளிப்புறத்தில் 942 லைட்-அப் பிக்சல்கள் கொண்ட ஒரு பெரிய ஒளிரும் கிரில் உள்ளது. உள்புறத்தில் MBUX ஹைப்பர்ஸ்கிரீன் கொண்டுள்ளது. 39.1-இன்ச் டிஸ்ப்ளே A-பில்லர் முதல் A-பில்லர் வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இது இன்ஸ்ட்ரூமென்ட் கிளஸ்டர், இன்ஃபோடெயின்மென்ட், ஏர் கண்டிஷனிங் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் பயணிகள் இடைமுகத்தை ஒரு யூனிட்டாக ஒருங்கிணைக்கிறது.

      Car Mercedes Benz கார் மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் 
