ஜீப் மெரிடியன் டிராக் எடிஷன் இந்தியாவில் அறிமுகம்... என்ன ஸ்பெஷல்..?
- ஜீப் மெரிடியன் டிராக் எடிஷனில் பல காஸ்மெடிக் மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
- டிராக் எடிஷன் மாடலிலும் 2 லிட்டர் டீசல் என்ஜின் வழங்கப்பட்டு இருக்கிறது.
ஜீப் இந்தியா நிறுவனம், மெரிடியன் SUV-யின் புதிய டிராக் எடிஷனை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன் AT வேரியண்ட் விலை ரூ. 35.95 லட்சத்தில் (எக்ஸ்-ஷோரூம்) தொடங்கி AT 4x4 வெர்ஷன் ரூ. 37.82 லட்சம் (எக்ஸ்-ஷோரூம்) வரை இருக்கும். இந்த புதிய எடிஷன் ஓவர்லேண்ட் வேரியண்ட்-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்டது. இந்த மாடலில் பல காஸ்மெடிக் அப்டேட்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
மெரிடியன் டிராக் எடிஷனின் கிரில்லில் பியானோ பிளாக் அக்சென்ட்கள், வெளிப்புற பேட்ஜ்கள் மற்றும் பாடி மோல்டிங்ஸ் உள்ளன. இது 18-இன்ச் டயமண்ட்-கட் அலாய் வீல்கள், நியூட்ரல் கிரே ஹைலைட்களுடன் கூடிய டார்க் எஸ்பிரெசோ கிரில், சிக்னேச்சர் டிராக் எடிஷன் ஹூட் டீக்கல் மற்றும் டிராக் எடிஷன் இன்சிக்னியா ஆகியவற்றை கொண்டுள்ளது.
டிராக் எடிஷனின் முக்கிய சிறப்பம்சங்களில் ஒன்று, நெகிழ்வுத்தன்மை மற்றும் வசதியை மேம்படுத்தும் புதிய 140மிமீ ஸ்லைடிங் இரண்டாவது வரிசை இருக்கை ஆகும். கேபினில் இப்போது சூட் இன்சர்ட்களுடன் டூயல்-டோன் டூபெலோ தீம் செய்யப்பட்டுள்ளது. கூடுதலாக, ஸ்டீயரிங் வீலில் கார்டினா லெதர் ஃபினிஷ் மற்றும் கான்ட்ராஸ்ட் ஸ்டிட்ச் ஃபினிஷ் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இயந்திர ரீதியாக, ஜீப் மெரிடியன் டிராக் எடிஷன் 9-ஸ்பீடு ஆட்டோமேடிக் கியர்பாக்ஸ் கொண்ட 2.0 லிட்டர் டீசல் என்ஜின் மூலம் இயக்கப்படுகிறது. இந்த என்ஜின் 170 ஹெச்பி பவர், 350 நியூட்டன் மீட்டர் டார்க் வெளிப்படுத்தும் திறன் கொண்டிருக்கிறது. இத்துடன் FWD மற்றும் AWD டிரைவ் ஆப்ஷன்களில் கிடைக்கிறது.