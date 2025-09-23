என் மலர்
கார்
இந்தியாவுக்கு என புது எலெக்ட்ரிக் மாடல் - வேற லெவல் Plan போடும் ஹூண்டாய்
- உலகளவில், ஹூண்டாய் அதன் மிகச்சிறிய மின்சார எஸ்யூவி-யான இன்ஸ்டெரை விற்பனை செய்கிறது.
- இன்ஸ்டெர் மாடல் பெரிய பேட்டரி ஆப்ஷனுடன் 355 கிலோமீட்டர்கள் வரை WLTP-சான்றளிக்கப்பட்ட ரேஞ்ச் வழங்குகிறது.
2027 ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்தியாவில் முற்றிலும் புதிய மின்சார SUV-யை அறிமுகப்படுத்தும் என்று ஹூண்டாய் நிறுவனம் உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறது. ஹூண்டாய் நிறுவனத்தின் உலகளாவிய மின்சார வாகனங்கள் வரைபடத்தில் புதிய மாடல் இடம்பெற்றுள்ளது. இது இந்தியாவை மையமாகக் கொண்ட வடிவமைப்பு மற்றும் அம்சங்களுடன் உருவாக்கப்பட்ட ஹூண்டாய் நிறுவனத்தின் முதல் மின்சார வாகனம் ஆகும்.
ஹூண்டாய் நிறுவனம் அறிமுகம் செய்ய இருக்கும் புதிய காம்பாக்ட் எஸ்யூவி, ஹூண்டாய் இந்தியாவின் வரிசையில் கிரெட்டா எலெக்ட்ரிக் மாடலின் கீழ் நிலைநிறுத்தப்படு. கிரெட்டா EV மாடலில் பெரிய, அம்சங்கள் நிறைந்த குடும்ப EV-யை விரும்பும் வாடிக்கையாளர்களை இலக்காகக் கொண்ட போதிலும், இந்த புதிய மாடல் குறைந்த விலையில் ஒரு சிறிய, நகரத்திற்கு ஏற்ற மின்சார எஸ்யூவியை தேடுபவர்களை ஈர்க்கும்.
இந்திய சந்தைக்கென உருவாக்கப்படும் காம்பாக்ட் எஸ்யூவி ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் சுமார் 300 கிலோமீட்டர்கள் வரை செல்லும். அம்சங்களைப் பொறுத்தவரை, கனெக்டெட்டகார் தொழில்நுட்பம், டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ரூமென்ட் கிளஸ்டர் மற்றும் ஆறு ஏர்பேக்குகள் வழங்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கலாம்.
இந்த காம்பாக்ட் SUV, உலகளாவிய மாடலின் நேரடி தழுவலாக இல்லாமல், இந்தியாவிற்காக பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்ட ஹூண்டாயின் முதல் மின்சார வாகனமாக இருக்கும். கிரெட்டா EV மிட் ரேஞ்ச் மின்சார எஸ்யூவி பிரிவில் நிலை நிறுத்தப்படுவதால், இந்த மாடல் காம்பாக்ட் SUV வகையை இலக்காகக் கொண்டிருக்கும்.
ஹூண்டாய் நிறுவனத்தின் புதிய காம்பேக்ட் எஸ்யூவி மாடலுக்கு டாடா மற்றும் மஹிந்திரா நிறுவனங்களின் வரவிருக்கும் மாடல்களுடன் போட்டி தீவிரமடையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.