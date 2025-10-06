Live
      ரூ. 20,000 வரை குறைவு... வாடிக்கையாளர்களுக்கு குட் நியூஸ் கொடுத்த யமஹா
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்6 Oct 2025 3:17 PM IST
      • 2025 ஆம் ஆண்டில் இந்த பைக்குகள் பெற்ற இரண்டாவது விலைக் குறைப்பு இதுவாகும்.
      • கடந்த ஜனவரி மாதம், யமஹா அவற்றின் விலைகளை ரூ. 1.10 லட்சமாக குறைத்தது.

      இந்தியாவில் சமீபத்தில் புதிய ஜிஎஸ்டி வரி மாற்றங்கள் மூலம், 350 சிசிக்கும் குறைவான மோட்டார்சைக்கிள்கள் மிக குறைந்த விலையில் விற்பனையாகின்றன. இந்த வகை பைக்குகளுக்கான வரி 28 சதவீதத்திலிருந்து 18 சதவீதமாகக் குறைந்துள்ளது.

      இதன் விளைவாக பல இரு சக்கர வாகனங்களின் விலைகள் கணிசமாகக் குறைந்துள்ளன. இந்த பிரிவில் யமஹா நிறுவனத்தின் பிரபலமான பிரீமியம் மாடல்கள்- R3 மற்றும் MT-03 ஆகியவை உள்ளன.

      இரண்டு பைக்குகளும் 350cc-க்கும் குறைவான எஞ்சின் மூலம் இயக்கப்படுவதால், அவற்றின் விலையில் சுமார் ரூ. 20,000 வரை சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது. அதைத் தொடர்ந்து, R3 மாடல் ரூ. 3.39 லட்சமாகவும், அதன் நேக்கட் வெர்ஷன் MT-03 மாடல் ரூ. 3.30 லட்சமாகவும் (இரண்டு விலைகளும் எக்ஸ்-ஷோரூம்) மாறியுள்ளன.



      குறிப்பிடத்தக்க வகையில், 2025 ஆம் ஆண்டில் இந்த பைக்குகள் பெற்ற இரண்டாவது விலைக் குறைப்பு இதுவாகும். கடந்த ஜனவரி மாதம், யமஹா அவற்றின் விலைகளை ரூ. 1.10 லட்சமாக குறைத்தது. இது 2023-இன் ஆரம்பத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதை விட கணிசமாக அதிக அணுகக்கூடியதாக மாற்றியது.

      இரு மாடல்களிலும் 321cc, இரட்டை சிலிண்டர் எஞ்சின் மற்றும் நன்கு வடிவமைக்கப்பட்ட சேஸ் ஆகியவை அசத்தலான ரைடு அனுபவத்தை வழங்குகின்றன. இந்த பிரிவில் சில பைக்குகளை ஒப்பிட முடியாது.

