70 கி.மீ. வேகம், 95 கி.மீ. ரேஞ்ச்... சுசுகி இ-அக்சஸ்-இல் இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கா?
- ஸ்கூட்டர் முழு சார்ஜில் சுமார் 95 கிலோமீட்டர் தூரம் வரை பயணிக்க முடியும் என்று சுசுகி கூறுகிறது.
சுசுகி நிறுவனம் இந்திய சந்தையில் புதிய இ-அக்சஸ் ஸ்கூட்டரை சமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்தியது. புதிய எலெக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் குறித்து பார்ப்போம். இந்திய மின்சார இரு சக்கர வாகனத் துறையில் சுசுகி மோட்டார்சைக்கிள் இந்தியாவின் அதிகாரப்பூர்வ நுழைவை இந்த இ-அக்சஸ் குறிக்கிறது. இந்த மின்சார ஸ்கூட்டர் அன்றாடப் பயணியாக நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது, அதே நேரத்தில் நம்பகத்தன்மை மற்றும் பயன்பாட்டின் எளிமைக்கான நிறுவனத்தின் நற்பெயரைக் கொண்டுள்ளது.
இந்த அறிமுகத்தின் மூலம், தற்போது டிவிஎஸ், பஜாஜ் செட்டக் மற்றும் ஏத்தர் ஆதிக்கம் செலுத்தும் வேகமாக வளர்ந்து வரும் EV பிரிவில் சுசுகி இணைகிறது. இந்திய சந்தையில் புதிய சுசுகி இ-அக்சஸ் ரூ.1.88 லட்சம் (எக்ஸ்-ஷோரூம்) விலையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இது மின்சார ஸ்கூட்டர் சந்தையின் பிரீமியம் பிரிவில் இடம்பிடித்துள்ளது. இந்த விலையில், இது டாப் எண்ட் ஏத்தர் 450 சீரிஸ், ஓலா S1 ப்ரோ மற்றும் டிவிஎஸ் ஐ-கியூப் டாப் எண்ட் மாடல்களுடன் போட்டியிடுகிறது.
புதிய சுசுகி இ-அக்சஸ் மாடலில் 3.07kWh லித்தியம் இரும்பு பாஸ்பேட் (LFP) பேட்டரி மற்றும் 4.1kW மின்சார மோட்டார் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஸ்கூட்டர் முழு சார்ஜில் சுமார் 95 கிலோமீட்டர் தூரம் வரை பயணிக்க முடியும் என்று சுசுகி கூறுகிறது.
செயல்திறன் நகர்ப்புற பயன்பாட்டிற்கு ஏற்றவாறு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது, அதிகபட்ச வேகம் மணிக்கு 70 கிலோமீட்டர் ஆகும். இது போக்குவரத்தில் சக்தி குறைவாக உணராமல் தினசரி பயணத்திற்கு ஏற்றதாக அமைகிறது. இருப்பினும், அதன் அதிகபட்ச வேகம் காரணமாக நெடுஞ்சாலைகளில் திணறலை உணர வைக்கும்.
இந்த ஸ்கூட்டரில்- Eco, Ride A மற்றும் Ride B என மூன்று ரைடு மோட்கள் உள்ளன. இத்துடன் ரிவர்ஸ் மோட், ரீஜெனரேட்டிவ் பிரேக்கிங், முழு LED லைட்டிங் மற்றும் ஸ்மார்ட்போன் இணைப்புடன் கூடிய TFT இன்ஸ்ட்ரூமென்ட் கிளஸ்டர் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது.