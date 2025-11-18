என் மலர்
சத்தமின்றி அட்வென்ச்சர் பைக் விலையை உயர்த்திய கேடிஎம்
கேடிஎம் நிறுவனம் இந்திய சந்தையில் தனது மோட்டார்சைக்கிள் மாடல்களின் விலையை சத்தமின்றி உயர்த்தி உள்ளது. இதன் காரணமாக கேடிஎம் 390 அட்வென்ச்சர் மற்றும் அட்வென்ச்சர் X ஆகியவற்றின் விலை ரூ. 27,000 வரை உயர்ந்துள்ளது. அட்வென்ச்சர் மோட்டார்சைக்கிள் மாடல்களுக்கான விலைகள் தற்போது ரூ. 3.26 லட்சத்தில் இருந்து தொடங்குகின்றன.
அட்வென்ச்சர் X உடன் தொடங்கி, 390 அட்வென்ச்சர் சீரிசின் என்ட்ரி லெவல் மாடலின் விலை தற்போது ரூ. 3.26 லட்சமாக உள்ளது. இது ரூ. 3.03 லட்சத்தில் இருந்து அதிகரித்துள்ளது. இது மாடலுக்கு சுமார் ரூ.23,000 அதிகம் ஆகும். கேடிஎம் 390 அட்வென்ச்சர் விலை தற்போது ரூ. 3.68 லட்சத்தில் இருந்து ரூ.27,000 அதிகரித்து ரூ.3.96 லட்சமாக உயர்ந்துள்ளது.
ஹார்டுவேரை மையமாக கொண்டு, இரண்டு பைக்குகளிலும் WP Apex USD ஃபோர்க் முன்புறத்திலும், WP Apex மோனோ ஷாக் பின்புறத்திலும் உள்ளது. அட்வென்ச்சர் X இன் அலாய் யூனிட்டுகளுக்கு ஸ்போக் வீல்களையும், X இன் 19-இன்ச்க்கு பெரிய 21-இன்ச் முன் சக்கரத்தையும் பெறுகிறது. இரண்டும் 17-இன்ச் பின்புற சக்கரத்தைப் பெறுகின்றன. அட்வென்ச்சர் X நிலையான அட்வென்ச்சரை விட குறைந்த கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் மற்றும் 5 மிமீ குறைந்த இருக்கை உயரத்தையும் பெறுகிறது.
அம்சங்களைப் பொறுத்தவரை, இரண்டு பைக்குகளும் 4.5-இன்ச் TFT டிஸ்ப்ளே, ரைடு-பை-வயர், LED லைட்டிங், ஒரு குயிக் ஷிஃப்டர் மற்றும் ஆஃப்-ரோடு ஏபிஎஸ் ஆகியவற்றைப் பெறுகின்றன. இருப்பினும், அட்வென்ச்சர், குரூயிஸ் கண்ட்ரோல், ரைடு மோட்கள், கார்னரிங் ABS மற்றும் டிராக்ஷன் கண்ட்ரோல் என கூடுதல் மின்னணுவியல் அம்சங்களைப் பெறுகிறது.
இரு பைக்குகளும் ஒரே 399 சிசி, எல்சி4 என்ஜினை பயன்படுத்துகின்றன. இது அதிகபட்சமாக 45.4 hp பவர் மற்றும் 39nm டார்க்கை வெளிப்படுத்துகிறது.