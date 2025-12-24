என் மலர்
TFT டிஸ்ப்ளேவுடன் அறிமுகமான கேடிஎம் 160 டியூக்
கே.டி.எம். நிறுவனம் 160 டியூக் மோட்டார்சைக்கிளின் புதிய வேரியண்ட்டை அறிமுகம் செய்துள்ளது. புதிய அம்சமாக இதில் 5 இன்ச் டி.எப்.டி. டிஸ்பிளே இடம்பெற்றுள்ளது. டியூக் 390 மாடலில் அறிமுகம் செய்யப்பட்ட துல்லியமான டி.எப்.டி. டிஸ்பிளே தான் இதிலும் பொருத்தப்பட்டுள்ளது.
இந்த பைக்கில் ப்ளூடூத் கனெக்டிவிட்டி வசதி உள்ளது. கே.டி.எம். ஆப்ஸ் மூலம் இணைத்து மியூசிக், போன் அழைப்புகளை ஏற்பது, நேவிகேஷன் வசதி போன்றவற்றை பெறலாம்.
இதன் என்ட்ரி லெவல் வேரியண்டில் எல்.சி.டி. டிஸ்ப்ளே வழங்கப்பட்டு இருக்கிறது. இந்த புதிய வேரியண்ட், என்ட்ரி வேரியண்டுக்கு அடுத்ததாக இருக்கும். இதன் ஷோரூம் விலை சுமார் ரூ.1.79 லட்சம் என நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இது என்ட்ரி லெவல் வேரியண்டை விட சுமார் ரூ.8000 அதிகம் ஆகும்.
