முற்றிலும் புதிய நிறத்தில் அறிமுகமான ஜாவா 42
- ஜாவா 42 பைக் நான்கு ஆண்டுகள் வாரண்டியுடன் வருகிறது.
- இந்த பைக்கில் 294.7cc, லிக்விட்-கூல்டு என்ஜின் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
ஜாவா 42 வண்ண விருப்பங்களில் தற்போது புதிய "ஐவரி" ஷேடும் இணைந்துள்ளது. ஐவரி நிறத்தில் கிடைக்கும் ஜாவா 42 பைக்கின் விலை ரூ. 1.85 லட்சம், (எக்ஸ்-ஷோரூம்) என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இது இந்த மாடலில் மிகவும் விலையுயர்ந்த ஆப்ஷனாக அமைகிறது. டூயல் சேனல் ஏ.பி.எஸ்., அலாய் வீல் வேரியண்டின் மேல் இந்த வேரியண்ட் நிலை நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.
பேஸ்டல் ஐவரி ஷேட் பைக்கின் முன் ஃபெண்டர், ஹெட்லேம்ப் நாசெல், ஃபியூவல் டேன்க், பக்கவாட்டு பேனல்கள் மற்றும் பின்புற ஃபெண்டர் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. கூடுதலாக, டேங்கின் குறுக்கே இயங்கும் தடிமனான 'நாற்பத்தி இரண்டு' எழுத்துகள் மற்றும் பக்கவாட்டு பேனல்களில் '42' எண் உள்ளது, இவை இரண்டும் மற்ற வண்ண ஆப்ஷன்களில் இருந்து அதை வேறுபடுத்துகின்றன.
பைக்கின் என்ஜின் மற்றும் சுழற்சி பாகங்கள் கருப்பு நிற ஃபினிஷ் செய்யப்பட்டுள்ளது. புதிய ஜாவா 42 ஐவரியின் மெக்கானிக்கல் அம்சங்கள் மற்ற வேரியண்ட்களை போன்றே உள்ளன. இதில் 27bhp பவர், 26.84Nm டார்க் உருவாக்கும் 294.7cc, லிக்விட்-கூல்டு என்ஜின் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இத்துடன் 6-ஸ்பீடு கியர்பாக்ஸ், அசிஸ்ட் மற்றும் ஸ்லிப்பர் கிளட்ச் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
டூயல் ஃபிரேம் கொண்டிருக்கும் ஜாவா 42, டெலிஸ்கோபிக் ஃபோர்க், டூயல் ஷாக் அப்சார்பர்களை கொண்டுள்ளது. ஜாவா யெஸ்டியின் உரிமை உத்தரவாதத் திட்டத்தின் கீழ், ஜாவா 42 நான்கு ஆண்டுகள்/50,000 கிலோமீட்டர்கள் வாரண்டியை பெறுகிறது. இது கூடுதல் கட்டணம் செலுத்துவதன் மூலம் ஆறு ஆண்டுகள் வரை நீட்டிக்கப்படலாம்.