அதிவேக சார்ஜிங், 130 கிமீ ரேஞ்ச் வழங்கும் எலெக்ட்ரிக் ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் அறிமுகம் - ஹோண்டா அசத்தல்
ஹோண்டா நிறுவனம் ஒருவழியாக தனது முதல் எலெக்ட்ரிக் ஸ்போர்ட்ஸ் மோட்டார்சைக்கிளை வெளியிட்டுள்ளது. புதிய எலெக்ட்ரிக் பைக் WN7 என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த மோட்டார்சைக்கிள் சில மாதங்களில் விற்பனைக்கு வரும்.
பெயரில் உள்ள 'W' என்பது கான்செப்ட்-ஐ குறிக்கிறது, மேலும் 'N' என்பது 'நேக்கட்' என்பதைக் குறிக்கிறது. 7 என்ற எண் அது சேர்ந்த திறனை குறிக்கிறது. இந்த பைக் ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் சுமார் 130 கிலோமீட்டர்கள் வரை செல்லும். இதில் உள்ள ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் மூலம் பைக்கின் பேட்டரியை வெறும் 30 நிமிடங்களில் 20 முதல் 80 சதவீதம் வரை சார்ஜ் ஏற்ற முடியும். 6kVA சார்ஜரின் உதவியுடன், இந்த எலெக்ட்ரிக் மோட்டார்சைக்கிளை 3 மணி நேரத்தில் முழுமையாக சார்ஜ் செய்ய முடியும்.
பவர்டிரெயினைப் பொறுத்தவரை, இது 18kW லிக்விட்-கூல்டு மோட்டாரை பெறுகிறது. இது 600cc ICE மோட்டார்சைக்கிளின் சக்தியை வழங்க முடியும் என்று நிறுவனம் கூறுகிறது. இந்த பைக் 217 கிலோ எடையைக் கொண்டுள்ளது. இது மிகவும் கனமாக உள்ளது.
ஹோண்டா இந்த பைக்கில் 5-இன்ச் ஃபுல் கலலர் TFT ஸ்கிரீனை பொருத்தியுள்ளது. இது ஒருங்கிணைந்த RoadSync இணைப்புடன் வருகிறது. இந்த பைக்கில் முழுமையாக LED விளக்குகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
ஹோண்டா WN7 முதலில் இங்கிலாந்தில் GBP 12,999 (இந்திய மதிப்பில் ரூ. 15.5 லட்சம்) விலையில் விற்பனைக்கு வருகிறது. இதைத் தொடர்ந்து மற்ற ஐரோப்பிய நாடுகளிலும் இந்த பைக் அறிமுகம் செய்யப்பட உள்ளது.