புதிய நிறங்கள்... விரைவில் விற்பனைக்கு வரும் டியோ 125 X எடிஷன்
ஹோண்டா நிறுவனம் டியோ 125 எக்ஸ்-எடிஷன் என்ற புதிய டியோ 125 வேரியண்டை வெளியிட்டுள்ளது. வரவிருக்கும் இந்த வேரியண்டில் புதிய நிறங்களில் கிடைக்கும், இது ஸ்கூட்டருக்கு மிகவும் ஆக்ரோஷமான தோற்றத்தை அளிக்கிறது.
இந்த ஸ்கூட்டர் பியர்ல் சைரன் புளூ மற்றும் பியர்ல் டீப் கிரே நிறங்களில் கிடைக்கிறது. இத்துடன் டூயல்-டோன் டார்க் புளூ மற்றும் கிரே நிறத்திலும் கிடைக்கும். ரிம்களில் சிவப்பு நிறம் பூசப்பட்டு இருப்பது நல்ல மாறுபாட்டை உருவாக்குகின்றன, மேலும் கவனத்தை ஈர்க்கின்றன. புதிய வண்ணத் திட்டம் மிகவும் நன்றாக இருக்கிறது மற்றும் டியோ 125 இன் ஸ்போர்ட்டி தோற்றத்தை மேலும் மேம்படுத்துகிறது.
ஒப்பனை மாற்றங்கள் தவிர, இந்த புதிய மாடல் இயந்திர ரீதியாகவும் அம்சங்கள் வாரியாகவும் ஹோண்டா டியோ 125 H-ஸ்மார்ட்-ஐ போலவே உள்ளது. இது அழைப்பு/எஸ்எம்எஸ் நோட்டிபிகேஷன்கள் மற்றும் டர்ன்-பை-டர்ன் நேவிகேஷன் வசதிக்காக ஸ்மார்ட்போன் கனெக்டிவிட்டியுடன் கூடிய TFT கன்சோலை பெறுகிறது. பயணத்தின்போது உங்கள் மொபைலை சார்ஜ் செய்ய USB-C சார்ஜிங் போர்ட் உள்ளது.
டியோ 125 எக்ஸ்-எடிஷன் மாடலிலும் அதே 123.92cc, ஏர்-கூல்டு, சிங்கிள்-சிலிண்டர் என்ஜின் வழங்கப்பட்டு இருக்கிறது. இது 8.19hp பவர், 10.5Nm டார்க் உற்பத்தி செய்கிறது. இது வரும் வாரங்களில் ரூ. 93,000 முதல் ரூ. 93,500 (எக்ஸ்-ஷோரூம்) வரை எதிர்பார்க்கப்படும் விலையில் வெளியிடப்படும் என்று எதிர்பார்க்கலாம்.