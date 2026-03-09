என் மலர்tooltip icon
      இன்றைய ராசிபலன் 9.3.2026: இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு சுபச்செய்திகள் வந்து சேரும் #Rasipalan
      மேஷம்

      கவனமுடன் செயல்பட வேண்டிய நாள். அருகில் உள்ளவர்களை அனுசரித்துச் செல்வது நல்லது. பணவரவில் தடை உண்டு. அலைச்சலுக்கு ஏற்ற ஆதாயம் கிடைக்காது.

      ரிஷபம்

      சுபச்செய்திகள் வந்து சேரும் நாள். வாழ்க்கைத் துணை வழியே ஏற்பட்ட மனக்கசப்புகள் மாறும். பால்ய நண்பர்களின் சந்திப்பால் பணவிரயம் உண்டு.

      மிதுனம்

      எதிர்காலம் குறித்து முக்கிய முடிவு எடுக்கும் நாள். எதிர்பார்த்த செய்திகள் அலைபேசி மூலம் வந்து சேரும். இழுபறியாக இருந்த காரியம் ஒன்று இனிதே முடியும்.

      கடகம்

      தைரியத்தோடு செயல்பட்டு சாதனைகள் படைக்கும் நாள். ஊக்கத்தோடும். உற்சாகத்தோடும் பணிபுரிவீர்கள். ஆரோக்கியத் தொல்லை அகலும்.

      சிம்மம்

      யோகமான நாள். பல நாட்களாக நடைபெறாத காரியம் இன்று நடைபெறும். பிள்ளைகள் குடும்பப் பொறுப்பு உணர்ந்து நடந்து கொள்வர்.

      கன்னி

      செல்வ நிலை உயரும் நாள். சொன்ன சொல்லைக் காப்பாற்றுவீர்கள். துணிவும், தன்னம்பிக்கையும் கூடும். புண்ணிய காரியம் செய்யும் எண்ணம் மேலோங்கும்.

      துலாம்

      பணத்தேவைகள் உடனுக்குடன் பூர்த்தியாகும் நாள். சகோதர ஒற்றுமை பலப்படும். நேற்று தடைபட்ட காரியம் இன்று முடிவடையும். உறவில் ஏற்பட்ட விரிசல் மறையும்.

      விருச்சிகம்

      யோகமான நாள். நாட்டுப்பற்று மிக்கவர்கள் உங்களின் கூட்டு முயற்சி வெற்றியடைய வழிகாட்டுவர். கல்யாண வாய்ப்பு கைகூடும். வருமானம் உயரும்.

      தனுசு

      பம்பரமாக சுழன்று பணியாற்றும் நாள். தொழில் வளர்ச்சிக்கு நண்பர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். வரவைக் காட்டிலும் செலவு கூடும்.

      மகரம்

      வாகன பராமரிப்பில் கவனம் செலுத்தும் நாள். திட்டமிட்ட காரியங்களில் திடீர் மாற்றம் ஏற்படும். தெய்வ பிரார்த்தனைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள்.

      கும்பம்

      வசதி வாய்ப்புகளைப் பெருக்கிக் கொள்ள முயற்சி எடுக்கும் நாள். தேக ஆரோக்கியம் சீராகும். பயணங்கள் கைகூடும். வரவு திருப்தி தரும்.

      மீனம்

      சிரித்துப் பேசும் நண்பர்களால் சிக்கல்கள் ஏற்படும் நாள். வரவு வருவதற்கு முன்பே செலவுகள் காத்திருக்கும். உடல் நலத்தில் அதிக அக்கறை தேவை.

