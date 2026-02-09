என் மலர்
இன்றைய ராசிபலன் 9.2.2026: இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும்
- இன்றைய ராசிபலன்
- 12 ராசிகளுக்கும் ஆன இன்றைய ராசிபலன்கள்
மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிபலன்களுக்கான இன்றைய ராசிபலன்கள்
மேஷம்
நல்ல காரியம் நடைபெறும் நாள். அடுத்தவர் நலன் கருதி எடுத்த முயற்சி வெற்றி பெறும். தொலைதூரத்தில் இருந்து தொழில் ரீதியாக வரும் தகவல் மகிழ்ச்சி தரும்.
ரிஷபம்
மறதி அதிகரிக்கும் நாள். மனக்கசப்பு தரும் தகவல் வரலாம். வீட்டுத் தேவைகள் கடைசி நேரத்தில் பூர்த்தியாகும். உத்தியோகத்தில் வேலைப்பளு கூடும்.
மிதுனம்
இனிய சம்பவங்கள் இல்லத்தில் நடைபெறும் நாள். தேக ஆரோக்கியத்தில் தெளிவு பிறக்கும். உத்தியோகத்தில் இடமாற்றம் வந்து சேரலாம்.
கடகம்
மனக்கலக்கம் அகலும் நாள். விலகிச் சென்றவர்கள் விரும்பி வந்திணைவர். ஆரம்பத்தில் அச்சுறுத்தலாக தோன்றிய தகவல் முடிவில் ஆதாயத்தை தரும்.
சிம்மம்
கூட்டு முயற்சியில் வெற்றி கிடைக்கும் நாள். ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை காட்டுவது நல்லது. மாலையில் மனதிற்கினிய சம்பவம் ஒன்று நடைபெறும்.
கன்னி
பயணங்களால் பலன் கிடைக்கும் நாள். வீடு கட்டும் பணி தொடரும். உத்தியோகத்தில் உயர்பதவி கிடைப்பதற்கான அறிகுறி தென்படும்.
துலாம்
எதையும் யோசித்துச் செயல்பட வேண்டிய நாள். இடமாற்ற சிந்தனை மேலோங்கும். அடுத்தவர் விவகாரங்களில் தலையிடாமல் இருப்பது நல்லது.
விருச்சிகம்
வி.ஐ.பி.க்கள் வீடு தேடி வரும் நாள். இல்லத்தினர்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வீர்கள். பொருளாதார முன்னேற்றம் உண்டு.
தனுசு
ஆதாயம் தரும் தகவல் அதிகாலையிலேயே வந்து சேரும் நாள். பயணத்தால் பலன் கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் புதிய பொறுப்பு, பதவி கிடைக்கும்.
மகரம்
மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும் நாள். மாற்று கருத்துடையோர் மனம் மாறுவர். பணவரவு திருப்தி தரும். உத்தியோகத்தில் உடனிருப்பவர்களை அனுசரித்துச் செல்வது நல்லது.
கும்பம்
முன்னேற்றம் கூடும் நாள். வளர்ச்சிக்கு வித்திட்டவர்களின் சந்திப்பு கிட்டும். வீட்டை சீரமைப்பதில் அக்கறை காட்டுவீர்கள். சுபகாரிய பேச்சுகள் முடிவாகும்.
மீனம்
கவனமுடன் செயல்பட வேண்டிய நாள். காலை நேரத்திலேயே விரயம் உண்டு. தொழில் ரீதியாக எடுத்த முயற்சியில் தடைகள் அதிகரிக்கும்.