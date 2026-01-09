என் மலர்
ராசிபலன்
இன்றைய ராசிபலன் 9.1.2026: இவர்களுக்கு கடன் சுமை குறையும்
மேஷம்
பயணங்களால் பலன் கிடைக்கும் நாள். துணையாக இருப்பவர்கள் தோள்கொடுத்து உதவுவர். தொழில் மாற்றம் பற்றி சிந்திப்பீர்கள்.
ரிஷபம்
அலைச்சல் அதிகரிக்கும் நாள். முன்கோபத்தை தவிர்ப்பதன் மூலம் முன்னேற்றம் காணலாம். அரைகுறையாக நின்ற வேலைகளை முடிக்க முன்வருவீர்கள்.
மிதுனம்
உதிரி வருமானங்கள் பெருகும் நாள். உள்ளத்தில் அமைதி கூடும். பிரபலமானவர்களின் சந்திப்பு கிடைத்து மகிழ்வீர்கள். தடைபட்ட கல்யாணம் முடிவாகும்.
கடகம்
மகிழ்ச்சி கூடும் நாள். உத்தியோக நலன் கருதி பயணமொன்றை மேற்கொள்ளும் சூழ்நிலை உருவாகும். மறதியால் அவதிகளுக்கு ஆட்பட நேரிடும்.
சிம்மம்
தெய்வீக சிந்தனை மேலோங்கும் நாள். நீங்கள் தேடிச்சென்று பார்க்க நினைத்த ஒருவர் உங்களை தேடிவரலாம். குடும்ப நலன் கருதி முக்கிய முடிவு எடுப்பீர்கள்.
கன்னி
உதவி செய்து உள்ளம் மகிழும் நாள். புதிய தொழில் தொடங்கும் முயற்சி கைகூடும். அலைபேசி மூலம் உயர் அதிகாரிகளின் பாராட்டு கிடைக்கும்.
துலாம்
கடன் சுமை குறையும் நாள். கடல் தாண்டிச் செல்லும் முயற்சி கைகூடும். பிள்ளைகள் குடும்பப் பொறுப்புணர்ந்து செயல்படுவர்.
விருச்சிகம்
வாழ்க்கைத் தேவைகள் பூர்த்தியாகும் நாள். வரன்கள் திடீரென முடிவாகும். வாங்கல், கொடுக்கல்களில் லாபம் உண்டு. எதிர்கால நலன் கருதி எடுத்த முயற்சி வெற்றி தரும்.
தனுசு
கரைந்த சேமிப்புகளை ஈடு கட்டும் நாள். புதிய நபர்களின் அறிமுகம் கிடைக்கும். தெய்வ நம்பிக்கை கூடும். ஆடம்பரப் பொருட்களை வாங்கிச் சேர்ப்பீர்கள்.
மகரம்
மனக்குழப்பம் அகலும் நாள். மறைமுகப் போட்டிகளை சமாளிப்பீர்கள். பக்கத்து வீட்டாரின் அன்புத் தொல்லை அதிகரிக்கும். ஆரோக்கியம் சீராகும்.
கும்பம்
நிம்மதி குறையும் நாள். நிச்சயித்த காரியம் ஒன்றில் மாற்றம் ஏற்படும். உறவினர்களின் வீண்பழிக்கு ஆளாக நேரிடும். விரயங்கள் அதிகரிக்கும்.
மீனம்
நம்பி வந்தவர்களுக்கு கைகொடுத்து உதவும் நாள். கவுரவம், அந்தஸ்து உயரும். நினைத்தது நிறைவேற நண்பர்களின் ஆதரவு கிட்டும்.