என் மலர்
ராசிபலன்
இன்றைய ராசிபலன் 8.3.2026: இவர்களுக்கு தொட்ட காரியங்களில் வெற்றி #Rasipalan
- இன்றைய ராசிபலன்
- 12 ராசிகளுக்கும் ஆன இன்றைய ராசிபலன்கள்
மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிபலன்களுக்கான இன்றைய ராசிபலன்கள்
மேஷம்
நேர்மறை எண்ணங்களை வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டிய நாள். நினைத்தது நிறைவேறும். உத்தியோகத்தில் உங்கள் உழைப்பிற்குரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும்.
ரிஷபம்
விடியும்பொழுதே நல்ல தகவல் வந்து சேரும் நாள். விவாக பேச்சுகள் நல்ல முடிவிற்கு வரும். திட்டமிட்ட காரியங்களை திட்டமிட்டபடி செய்து முடிப்பீர்கள்.
மிதுனம்
முயற்சி கைகூடும் நாள். உத்தியோகத்தில் உடனிருப்பவர்களின் உதவி கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகள் உங்கள் திறமையைக் கண்டு வியப்பர்.
கடகம்
மறக்கமுடியாத சம்பவங்கள் நடைபெறும் நாள். மாற்றினத்தவர்கள் உங்கள் முயற்சிக்கு கைகொடுத்து உதவுவர். உத்தியோகத்தில் எதிர்பார்த்த சலுகைகள் கிடைக்கும்.
சிம்மம்
மனக்குழப்பம் ஏற்படும் நாள். மாற்றுக் கருத்துடையோரின் எண்ணிக்கை உயரும். இடமாற்றம் உண்டு. வீண் வாக்குவாதங்களால் உறவு பகையாகும்.
கன்னி
தொட்ட காரியங்களில் வெற்றி பெறும் நாள். உத்தியோகத்தில் உயர் அதிகாரிகளின் பாராட்டு கிடைக்கும். கொடுத்த வாக்கைக் காப்பாற்றுவீர்கள்.
துலாம்
பொதுவாழ்வில் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும் நாள். பொருளாதார நிலை உயரும். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளை அனுசரித்துச் செல்வது நல்லது.
விருச்சிகம்
பணவரவு திருப்தி தரும் நாள். பாராட்டும், புகழும் கூடும். வாழ்க்கை தேவைகள் பூர்த்தியாகும். நண்பர்கள் நல்ல தகவலைத் தருவர். ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை.
தனுசு
உறவினர் வருகையால் உள்ளம் மகிழும் நாள். குடும்ப நலன் கருதி எடுத்த முயற்சி வெற்றி தரும். வீடு மாற்றம் பற்றி சிந்திப்பீர்கள். நண்பர்கள் உதவி செய்வர்.
மகரம்
உற்சாகத்துடன் பணிபுரியும் நாள். பால்ய நண்பர்களின் சந்திப்பால் பணத்தேவைகள் பூர்த்தியாகும். கடன் பிரச்சனைகளைச் சாமர்த்தியமாகப் பேசி சமாளிப்பீர்கள்.
கும்பம்
எண்ணங்கள் எளிதில் நிறைவேறும் நாள். புண்ணிய காரியங்களில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். அடுத்தவர் நலன் கருதி எடுத்த முயற்சியில் ஆதாயம் உண்டு.
மீனம்
யோசித்துச் செயல்பட வேண்டிய நாள். பிறரை விமர்சிப்பதன் மூலம் பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம். அலுவலகப் பணிகளில் அல்லல்கள் உருவாகும்.