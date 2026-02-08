என் மலர்
இன்றைய ராசிபலன் 8.2.2026: இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு தன வரவு திருப்தி தரும்
மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிபலன்களுக்கான இன்றைய ராசிபலன்கள்
மேஷம்
மகிழ்ச்சி கூடும் நாள். குடும்பத்தில் நிலவிய குழப்பங்கள் அகலும். எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறும். புதிய திட்டங்களைத் தீட்டி வெற்றி காண்பீர்கள்.
ரிஷபம்
விரோதங்கள் விலகும் நாள். வீடு, இடம் வாங்கும் யோகம் உண்டு. தொழில் வளர்ச்சி கருதி எடுத்த முயற்சி பலன் தரும். உத்தியோகத்தில் பணி நிரந்தரம் பற்றிய தகவல் உண்டு.
மிதுனம்
சுபகாரிய பேச்சுகள் முடிவாகும் நாள். ஆரோக்கியம் சீராக மாற்று மருத்துவம் கைகொடுக்கும். தொழில் வளர்ச்சி உண்டு. சொத்துகளால் லாபம் ஏற்படும்.
கடகம்
சந்தோஷம் அதிகரிக்கும் நாள். தன வரவு திருப்தி தரும். கொடுக்கல், வாங்கல்கள் ஒழுங்காகும். புதுமனை கட்டிக் குடியேறும் எண்ணம் மேலோங்கும்.
சிம்மம்
பெரிய மனிதர்களின் சந்திப்பு கிடைத்து மகிழும் நாள். எதிர்கால நலன் கருதி தீட்டிய திட்டம் வெற்றி பெறும். புதிய வாகனங்கள் வாங்கும் முயற்சி கைகூடும்.
கன்னி
இழுபறியான வழக்குகளில் வெற்றி கிட்டும். தொழில் தொடர்பாக முக்கிய புள்ளிகளைச் சந்திப்பீர்கள். உத்தியோகத்தில் இருந்த எதிர்ப்புகள் மாறும்.
துலாம்
கடமை உணர்வோடு செயல்படும் நாள். உத்தியோகத்தில் புதிய பொறுப்புகள் தேடிவரலாம். புதிய ஒப்பந்தங்கள் வந்து சேரும். சேமிப்பு உயரும்.
விருச்சிகம்
பொதுவாழ்வில் புகழ் கூடும் நாள். தொழிலில் எதிர்பார்த்த லாபம் உண்டு. ஆன்மிகப் பணியில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். வாகனம் வாங்கும் முயற்சி கைகூடும்.
தனுசு
முன்னேற்றம் கூடும் நாள். பொருளாதார நலன் கருதி பயணம் ஒன்றை மேற்கொள்வீர்கள். சுபவிரயங்கள் அதிகரிக்கும். திருமண முயற்சி கைகூடும்.
மகரம்
பண வரவு திருப்தி தரும் நாள். பணியாளர்கள் பக்கபலமாக இருப்பர். தொழில் முன்னேற்றம் உண்டு. ஆடம்பரப் பொருட்களின் சேர்க்கை உண்டு.
கும்பம்
சாமர்த்தியமாகப் பேசி காரியங்களைச் சாதிக்கும் நாள். வருமானம் திருப்தி தரும். புதிய தொழில் தொடங்கும் எண்ணம் மேலோங்கும்.
மீனம்
நட்பு பகையாகும் நாள். அருகில் உள்ளவர்களை அனுசரித்துச் செல்வது நல்லது. விரயங்கள் அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் வீணான குழப்பம் தோன்றும்.