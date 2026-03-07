என் மலர்
ராசிபலன்
இன்றைய ராசிபலன் 7.3.2026: இவர்களுக்கு தனவரவு திருப்தி தரும்
- இன்றைய ராசிபலன்
- 12 ராசிகளுக்கும் ஆன இன்றைய ராசிபலன்கள்
மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிபலன்களுக்கான இன்றைய ராசிபலன்கள்
மேஷம்
நட்பால் நல்ல காரியம் நடைபெறும் நாள். தொழில் வளர்ச்சி கூடும். உதிரி வருமானங்கள் பெருகும். நேற்று நடைபெறாத காரியம் இன்று நடைபெறலாம்.
ரிஷபம்
அதிகாலையிலேயே ஆதாயம் தரும் தகவல் கிடைக்கும் நாள். நல்ல மனிதர்களின் நட்பு கிட்டும். இதை செய்வோமா, அதை செய்வோமா என்ற குழப்பம் அகலும்.
மிதுனம்
நேரில் சந்திக்கும் நபர்களால் நெஞ்சம் மகிழும் நாள். எதிர்கால வளர்ச்சிக்கு திட்டங்களைத் தீட்டுவீர்கள். சகோதர வழியில் எதிர்பார்த்த உதவிகள் கிடைக்கும்.
கடகம்
விட்டுக்கொடுத்துச் செல்ல வேண்டிய நாள். வீடு மாற்ற சிந்தனை மேலோங்கும். வழக்கமான பணிகளில் சுணக்கம் ஏற்படலாம். விரயங்கள் அதிகரிக்கும்.
சிம்மம்
வளர்ச்சிக்கு இடையூறாக இருந்தவர்கள் விலகும் நாள். நண்பர்கள் நல்ல தகவலைத் தருவர். வாங்கல். கொடுக்கல்களை ஒழுங்குபடுத்திக் கொள்வீர்கள்.
கன்னி
பாக்கிகள் வசூலாகும் நாள். பக்கபலமாக இருக்கும் நண்பர்கள் வளர்ச்சிக்கு உதவுவர். குடும்பப் பிரச்சனைகள் நல்ல முடிவிற்கு வரும்.
துலாம்
பிள்ளைகளால் பெருமை சேரும் நாள். வாழ்க்கைத் தேவைகள் பூர்த்தியாகும். வாகனங்கள் வாங்கும் முயற்சியில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள்.
விருச்சிகம்
யோகமான நாள். பயணத்தால் பலன் கிடைக்கும். தொலைபேசி வழித்தகவல் தொழிலுக்கு உறுதுணை புரியும். உத்தியோகத்தில் உங்கள் திறமை பளிச்சிடும்.
தனுசு
விடாமுயற்சிக்கு வெற்றி கிட்டும் நாள். விலகிச் சென்றவர்கள் விரும்பி வந்திணைவர். வாங்கல், கொடுக்கல்களில் கவனம் தேவை. சகோதர ஒற்றுமை பலப்படும்.
மகரம்
சான்றோர்களின் சந்திப்பு கிடைக்கும் நாள். பாதியில் நின்ற பணியை மீதியும் தொடருவீர்கள். நண்பர்கள் நல்ல தகவலைக் கொண்டு வந்து சேர்ப்பர்.
கும்பம்
தனவரவு திருப்தி தரும் நாள். தொழில் ரீதியாக அலைச்சல் ஏற்பட்டாலும் அதற்கேற்ற ஆதாயம் கிடைக்கும். திட்ட மிட்ட பயணம் ஒன்றில் திடீர் மாற்றங்கள் செய்வீர்கள்.
மீனம்
அலைச்சல் அதிகரித்து ஆதாயம் குறையும் நாள். வழக்கமான பணிகளில் சுணக்கம் ஏற்படும். வரவை எதிர்பார்த்து செய்த காரியம் ஒன்றில் திடீரென செலவுகள் அதிகரிக்கலாம்.