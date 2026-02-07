என் மலர்tooltip icon
      இன்றைய ராசிபலன் 7.2.2026: இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு நினைத்தது நிறைவேறும்
      இன்றைய ராசிபலன் 7.2.2026: இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு நினைத்தது நிறைவேறும்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்7 Feb 2026 5:45 AM IST
      மேஷம்

      முன்னேற்றம் கூடும் நாள். பயணத்தால் பலன் கிடைக்கும். பக்குவமாகப் பேசி காரியங்களைச் சாதித்துக் கொள்வீர்கள். உத்தியோகத்தில் உங்கள் கை ஓங்கும்.

      ரிஷபம்

      அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகள் அலைமோதும் நாள். உங்கள் திறமைகளை வெளிப்படுத்த புதிய வாய்ப்புகள் வந்து சேரலாம். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும்.

      மிதுனம்

      நினைத்தது நிறைவேறும் நாள். தொழில் வளர்ச்சிக்கு மாற்றினத்தவர்களின் ஒத்துழைப்பு உண்டு. நேற்றைய வரவை இன்று விலை உயர்ந்த பொருளாக மாற்றுவீர்கள்.

      கடகம்

      சாமர்த்தியமான பேச்சுகளால் சாதனை படைக்கும் நாள். மறதியால் செய்ய மறந்த காரியத்தை இன்று செய்து முடிப்பீர்கள். தொழிலில் இருந்த போட்டிகள் அகலும்.

      சிம்மம்

      சந்தித்தவர்களால் சந்தோஷம் கிட்டும் நாள். வருமானம் திருப்தி தரும். விலகிச் சென்றவர்கள் விரும்பி வந்திணைவர். வீடு வாங்கும் யோகம் உண்டு.

      கன்னி

      லட்சியப் பாதையை நோக்கி அடியெடுத்து வைக்கும் நாள். முக்கிய பிரமுகர்களின் சந்திப்பு கிட்டும். உத்தியோகத்தில் பம்பரமாக சுழன்று பாராட்டுகளைப் பெறுவீர்கள்.

      துலாம்

      தெய்வீக சிந்தனை மேலோங்கும் நாள். தேக ஆரோக்கியத்தில் தெளிவு பிறக்கும். இல்லத்தில் நல்ல சம்பவங்கள் நடைபெறும். வரன்கள் வாயில் தேடி வரும்.

      விருச்சிகம்

      வீடு, இடம் வாங்கும் யோகம் உண்டு. நினைத்த காரியத்தை நினைத்த நேரத்தில் செய்து முடிப்பீர்கள். வருங்கால நலன் கருதி சேமிக்கும் எண்ணம் உருவாகும்.

      தனுசு

      மங்கலச்செய்தி மனை தேடி வரும் நாள். பெற்றோர் வழியில் ஏற்பட்ட பிரச்சனை அகலும். அடுத்தவர் நலனில் அதிக அக்கறை எடுத்துக் கொள்வீர்கள்.

      மகரம்

      முன்னேற்றம் ஏற்படும் நாள். குடும்பச் சுமை கூடும். சகோதர வழியில் எதிர்பார்த்த உதவிகள் கிடைக்கும். வருமான பற்றாக்குறை அகல புதிய வழி பிறக்கும்.

      கும்பம்

      மனக்குழப்பம் அதிகரிக்கும் நாள். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் கோபத்திற்கு ஆளாக நேரிடும். உடல்நலத்தில் கவனம் தேவை.

      மீனம்

      யோகங்கள் ஏற்பட யோசித்துச் செயல்பட வேண்டிய நாள். வரவை விட செலவு இருமடங்காகும். புதிய முயற்சிகளில் தாமதம் ஏற்படும்.

