இன்றைய ராசிபலன் 6.3.2026: இவர்களுக்கு பொருளாதார நிலை உயரும்
- இன்றைய ராசிபலன்
- 12 ராசிகளுக்கும் ஆன இன்றைய ராசிபலன்கள்
மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிபலன்களுக்கான இன்றைய ராசிபலன்கள்
மேஷம்
தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும் நாள். தனவரவு திருப்தி தரும். நண்பர்கள் தக்க சமயத்தில் கொடுத்து உதவுவர். உத்தியோகத்தில் வேலைப்பளு கூடும்.
ரிஷபம்
யோகமான நாள். தொழில் மாற்ற சிந்தனை மேலோங்கும். உத்தியோகத்தில் பணி உயர்வு காரணமாக குடும்பத்தை விட்டுப் பிரிந்து சென்று செயல்பட நேரிடும்.
மிதுனம்
பிரச்சனைகள் தீரும் நாள். பிள்ளைகளின் வளர்ச்சி கண்டு பெருமை அடைவீர்கள். வெளிவட்டார பழக்கவழக்கம் விரிவடையும்.
கடகம்
எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறும் நாள். கல்யாண முயற்சி கைகூடும். கடமையில் ஏற்பட்ட தொய்வு அகலும். எதிர்காலம் இனிமையாக அமைய திட்டங்கள் தீட்டுவீர்கள்.
சிம்மம்
பாராட்டும், புகழும் கூடும் நாள். உத்தியோகத்தில் உங்களின் திறமையைக் கண்டு மேலதிகாரிகள் வியப்பர். பொன், பொருள் வாங்க போட்ட திட்டம் நிறைவேறும்.
கன்னி
தொட்ட காரியம் துளிர்விடும் நாள். தொல்லை தந்தவர்கள் விலகுவர். பொருளாதார நிலை உயரும். புதிய தொழில் தொடங்கும் முயற்சியில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள்.
துலாம்
வருமானம் திருப்தி தரும் நாள். தடைபட்ட ஒப்பந்தங்கள் தானாக வந்து சேரும். வீட்டு உபயோகப் பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள்.
விருச்சிகம்
புகழ் கூடும் நாள். விரும்பிய காரியம் விரும்பியபடியே நடைபெறும். வீடு, வாங்கும் யோகம் உண்டு. வெளியூர் பயணத்தால் ஆதாயம் கிடைக்கும்.
தனுசு
கரைந்த சேமிப்பை ஈடுகட்டும் நாள். முக்கிய முடிவு எடுக்கும் பொழுது குடும்ப உறுப்பினர்களிடம் கலந்து ஆலோசிப்பதே நல்லது. விட்டுப்போன வரன்கள் மீண்டும் வரலாம்.
மகரம்
ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை காட்ட வேண்டிய நாள். தொழிலில் இருந்த மறைமுகப் போட்டிகளை முறியடிப்பீர்கள். சமூகநலப் பணிகளில் நாட்டம் அதிகரிக்கும்.
கும்பம்
தடைகளும், தாமதங்களும் அதிகரிக்கும் நாள். அருகில் உள்ளவர்களை அனுசரித்துச் செல்வது நல்லது. விட்டுப்போன வரன்களை பற்றிய கவலை அதிகரிக்கும்.
மீனம்
பொருளாதார நிலை உயரும் நாள். புது முயற்சியில் வெற்றி கிட்டும். பிள்ளைகளின் சுபகாரியப் பேச்சுகள் முடிவாகும். அலைபேசி வழித் தகவல் அனுகூலம் தரும்.