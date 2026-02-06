என் மலர்
ராசிபலன்
இன்றைய ராசிபலன் 6.2.2026: இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு சந்தோஷம் கூடும்
- இன்றைய ராசிபலன்
- 12 ராசிகளுக்கும் ஆன இன்றைய ராசிபலன்கள்
மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிபலன்களுக்கான இன்றைய ராசிபலன்கள்
மேஷம்
எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறும் நாள். குடும்பத்தில் நிலவிய குழப்பங்கள் விலகும். சொத்து விற்பனையால் லாபம் கிடைக்கும். மனதிற்கினிய சம்பவம் மாலையில் நடைபெறும்.
ரிஷபம்
உறவினர் சந்திப்பால் உள்ளம் மகிழும் நாள். நண்பர்கள் நல்ல தகவல்களைக் கொண்டு வந்து சேர்ப்பர். தொழில் நலன் கருதி எடுத்த முயற்சி வெற்றி பெறும்.
மிதுனம்
காலை நேரத்திலேயே காது இனிக்கும் செய்தி வந்து சேரும் நாள். நாட்டுப்பற்று மிக்கவர்களின் ஒத்துழைப்போடு வீட்டு பிரச்சனைகளை தீர்த்துக் கொள்வீர்கள்.
கடகம்
சந்தித்தவர்களால் சந்தோஷம் கிடைக்கும் நாள். எடுத்த முயற்சி வெற்றி தரும். காரியங்களைத் திறம்பட செய்து பாராட்டுகளைப் பெறுவீர்கள்.
சிம்மம்
எதிர்கால வெற்றிக்கு அடித்தளமிடும் நாள். பெரிய மனிதர்களின் சந்திப்பால் பெருமை அடைவீர்கள். தொழில் முன்னேற்றம் உண்டு.
கன்னி
மனக்குழப்பம் ஏற்படும் நாள். எடுத்த செயலை எளிதில் முடிக்க இயலாது. தொழிலை சொந்த கட்டிடத்திற்கு மாற்றலாமா என சிந்திப்பீர்கள்.
துலாம்
பக்குவமாக நடந்து கொண்டு பாராட்டுகளைப் பெறும் நாள். புதிய பொறுப்புகளும், பதவிகளும் வந்து சேரலாம். புகழ் மிக்கவர்களின் சந்திப்பு உண்டு.
விருச்சிகம்
வளர்ச்சிப் பாதையில் அடியெடுத்து வைக்கும் நாள். வாகன யோகம் உண்டு. வருமானம் இரு மடங்காகும். சுபகாரிய பேச்சுகள் நல்ல முடிவிற்கு வரும்.
தனுசு
சந்தோஷம் கூடும் நாள். அடகு வைத்த நகைகளை மீட்கும் யோகம் உண்டு. உத்தியோகத்தில் அதிகாரிகள் நுணுக்கங்களைக் கற்றுக் கொடுப்பர்.
மகரம்
லாபகரமான நாள். தொழிலில் புதிய கூட்டாளிகள் வந்திணைவர். ஆடம்பர பொருட்களை வாங்கும் வாய்ப்பு உண்டு. உத்தியோக மாற்றம் பற்றி சிந்திப்பீர்கள்.
கும்பம்
யோசித்துச் செயல்பட வேண்டிய நாள். நினைத்தது ஒன்றும் நடந்தது ஒன்றுமாக இருக்கும். ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை தேவை. வீண் விரயம் உண்டு.
மீனம்
திட்டமிட்ட காரியங்கள் திட்டமிட்டபடியே நடைபெறும் நாள். புதிய தொழில் தொடங்கும் எண்ணம் உருவாகும். சாமர்த்தியமாகப் பேசி காரியம் சாதிப்பீர்கள்.