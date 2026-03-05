என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » ராசிபலன்

      ராசிபலன்

      இன்றைய ராசிபலன் 5.3.2026: இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு சச்சரவுகள் அகலும்
      X

      இன்றைய ராசிபலன் 5.3.2026: இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு சச்சரவுகள் அகலும்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்5 March 2026 5:44 AM IST
      • இன்றைய ராசிபலன்
      • 12 ராசிகளுக்கும் ஆன இன்றைய ராசிபலன்கள்

      மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிபலன்களுக்கான இன்றைய ராசிபலன்கள்

      மேஷம்

      நல்லவர்களைச் சந்தித்து நலம் காணும் நாள். சுபச்செய்திகள் வீடு தேடி வரும். வியாபாரத்தை விரிவுபடுத்தும் எண்ணம் மேலோங்கும். குடும்பத்தில் ஏற்பட்ட குழப்பங்கள் அகலும்.

      ரிஷபம்

      நாட்டுப்பற்று மிக்கவர்களின் நல்லாதரவு கிடைக்கும் நாள். செல்வந்தர்களின் ஒத்துழைப்பு உண்டு. புதிய நண்பர்கள் அறிமுகமாவர். புதிய ஒப்பந்தங்கள் வந்து சேரும்.

      மிதுனம்

      கொள்கைப் பிடிப்போடு செயல்படும் நாள். குடும்பத்தாரின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்து மகிழ்வீர்கள். மனைதேடி மங்கல செய்தி வந்து சேரும்.

      கடகம்

      மனக்குழப்பம் அதிகரிக்கும் நாள். இல்லத்திற்குத் தேவையான பொருட்களை வாங்குவதில் விரயம் உண்டு. உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளைப் பகைத்துக் கொள்ள வேண்டாம்.

      சிம்மம்

      நம்பிக்கை நடைபெறும் நாள். நினைத்த காரியத்தை நினைத்த நேரத்தில் செய்து முடிப்பீர்கள். பிள்ளைகள் வழியில் சுபச்செய்தி உண்டு. தொழில் சம்பந்தமாக எடுத்த முயற்சி வெற்றி பெறும்.

      கன்னி

      முன்னேற்றம் கூடும் நாள். தன்னம்பிக்கையுடனும், தைரியத்துடனும் செயல்படுவீர்கள். சங்கிலித் தொடர்போல வந்த கடன் சுமை குறையும்.

      துலாம்

      சச்சரவுகள் அகலும் நாள். எந்தவொரு காரியத்தையும் தைரியமாக செய்து முடிப்பீர்கள். உறவினரால் ஏற்பட்ட மனக்கலக்கம் அகலும்.

      விருச்சிகம்

      புதிய முயற்சிகளில் வெற்றி கிட்டும் நாள். வி.ஐ.பி.க்களின் சந்திப்பு உண்டு. நேற்று பாதியில் நின்ற பணி மீதியும் தொடரும். உறவினர்கள் உதவிக்கரம் நீட்டுவர்.

      தனுசு

      பக்கபலமாக இருப்பவர்களால் சிக்கல்கள் தீரும் நாள். பிரியமாக பழகிய ஒருவரால் ஏற்பட்ட பிரச்சனை தீரும். முக்கிய புள்ளிகளைச் சந்தித்து முடிவெடுப்பீர்கள்.

      மகரம்

      லாபம் இரு மடங்காகும் நாள். உற்சாகத்துடன் பணியாற்றுவீர்கள். விலை உயர்ந்த பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். உத்தியோகத்தில் ஊதிய உயர்வு உண்டு.

      கும்பம்

      எதையும் யோசித்துச் செய்ய வேண்டிய நாள். வீண் விரோதங்கள் வரலாம். விட்டுக் கொடுத்துச் செல்வது நல்லது. வெளிவட்டார பழக்கத்தில் பகை ஏற்படலாம்.

      மீனம்

      முயற்சிகளில் வெற்றி கிட்டும் நாள். வரவு திருப்தி தரும். பொதுவாழ்வில் புகழ் கூடும். தொழில் வளர்ச்சிக்கு நண்பர்கள் துணை புரிவர். வாகனம் வாங்கும் யோகம் உண்டு.

      Rasipalan Daily Rasipalan Today Rasipalan ராசிபலன் இன்றைய ராசிபலன் 
      Next Story
      ×
        X