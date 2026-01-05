என் மலர்
ராசிபலன்
இன்றைய ராசிபலன் 5.1.2026: இவர்களுக்கு நிதி நிலை உயரும்
மேஷம்
பரபரப்பாக செயல்பட்டு பாராட்டு மழையில் நனையும் நாள். அலைபேசி வழித்தகவல் ஆச்சரியம் தரும். உத்தியோகத்தில் எதிர்பார்த்த சலுகை உண்டு.
ரிஷபம்
சந்தோஷங்களைச் சந்திக்கும் நாள். விலகிச் சென்ற உடன்பிறப்புகள் விரும்பி வந்து சேரலாம். வீட்டைப் பராமரிப்பதில் அதிக ஆர்வம் காட்டுவீர்கள்.
மிதுனம்
வளர்ச்சி கூடும் நாள். கொடுத்த வாக்குறுதியைக் காப்பாற்றுவீர்கள். தொழில் ரீதியாக புதிய ஒப்பந்தங்கள் வந்து சேரும். ஆன்மிக நாட்டம் அதிகரிக்கும்.
கடகம்
நிதி நிலை உயரும் நாள். நேசம் மிக்கவர்களின் பாசமழையில் நனைவீர்கள். வீடு மாற்றத் தகவல் இனிமை தரும். உத்தியோகத்தில் இடையூறாக இருந்தவர்கள் விலகுவர்.
சிம்மம்
ஆலய வழிபாட்டில் ஆர்வம் கூடும் நாள். வெளிவட்டாரத்தில் மதிக்கப்படுவீர்கள். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும்.
கன்னி
உடல் நலத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டிய நாள். அக்கம், பக்கத்து வீட்டாரின் பகை மாறும். கடன் சுமை குறைய எடுத்த புது முயற்சி பலன் தரும்.
துலாம்
மகிழ்ச்சி கூடும் நாள். நல்ல தகவல்கள் இல்லம் தேடி வரும். நேற்றைய பிரச்சனை இன்று நல்ல முடிவிற்கு வரும். உத்தியோகத்தில் உயர் அதிகாரிகளின் ஆதரவு உண்டு.
விருச்சிகம்
மகிழ்ச்சி கூடும் நாள். வருமானம் உயரும். உறவினர்களின் சந்திப்பு உண்டு. வீட்டை சீரமைப்பதில் அக்கறை எடுத்துக் கொள்வீர்கள்.
தனுசு
சங்கடங்களை சந்திக்கும் நாள். திட்டமிட்ட சில வேலைகளை மாற்றியமைக்க நேரிடும். நண்பர்கள் வழியிலும் விரயங்கள் உண்டு.
மகரம்
நீண்ட நாளைய எண்ணங்கள் நிறைவேறும் நாள். நிலையான வருமானத்திற்கு வழியைமத்துக் கொள்வீர்கள். பால்ய நண்பர்கள் பக்கபலமாக இருப்பர்.
கும்பம்
வளர்ச்சி கூடும் நாள். நெருக்கடி நிலை அகலும். பிள்ளைகள் பொறுப்போடு செயல்படுவது கண்டு பெருமைப்படுவீர்கள். பணியில் இருந்த தாமதம் அகலும்.
மீனம்
விருப்பங்கள் நிறைவேற விட்டுக் கொடுத்துச் செல்ல வேண்டிய நாள். வருமானத்தை விட செலவுகளே அதிகரிக்கும். தொழில் போட்டிகள் அதிகரிக்கும்.