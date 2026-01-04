Live
      இன்றைய ராசிபலன் 4.1.2026: இவர்களுக்கு யோகமான நாள்
      இன்றைய ராசிபலன் 4.1.2026: இவர்களுக்கு யோகமான நாள்

      4 Jan 2026
      மேஷம்

      முன்னேற்றம் கூடும் நாள். இல்லத்தில் நல்ல சம்பவங்கள் நடைபெறும். உத்தியோகத்தில் உயர்வு உண்டு. நேற்று பாதியில் நின்ற பணிகள் இன்று மீதியும் தொடரும்.

      ரிஷபம்

      யோகமான நாள். நினைத்தது நிறைவேறும். கொடுத்த வாக்கைக் காப்பாற்றுவீர்கள். உத்தியோகத்தில் இடமாற்றம் பற்றிய சிந்தனை மேலோங்கும்.

      மிதுனம்

      குறைகள் அகலும் நாள். நட்பு வட்டம் விரிவடையும். பொதுவாழ்வில் புகழ் கூடும். தொழில் வியாபாரத்தில் இழந்த லாபத்தைப் பெறுவீர்கள்.

      கடகம்

      நீண்ட நாளைய எண்ணங்கள் நிறைவேறும் நாள். நிலையான வருமானத்திற்கு வழியமைத்துக் கொள்வீர்கள். பிள்ளைகளால் பிரச்சனைகள் உண்டு.

      சிம்மம்

      குறை சொல்லியவர்கள் பாராட்டும் நாள். விலகிச் சென்ற சொந்தங்கள் விரும்பி வந்துசேரும். வீடு மற்றும் வாகன வகையில் பராமரிப்புச் செலவு கூடும்.

      கன்னி

      கொடுத்த வாக்குறுதியைக் காப்பாற்றி மகிழும் நாள். பணப்புழக்கம் அதிகரிக்கும். பொதுவாழ்வில் புதிய பொறுப்புகளும், பதவிகளும் வந்து சேரும்.

      துலாம்

      நட்பால் நன்மை கிட்டும் நாள். அலைபேசி வழியில் ஆதாயம் தரும் தகவல் வந்து சேரும். தொழில் வளர்ச்சி திருப்தி தரும். அயல்நாட்டு முயற்சி கைகூடும்.

      விருச்சிகம்

      யோசித்துச் செயல்பட வேண்டிய நாள். குடும்பச் சுமை கூடும். விரயங்கள் அதிகரிக்கும். நண்பர்களிடம் ஒப்படைத்த பொறுப்புகள் நடைபெறாமல் போகலாம்.

      தனுசு

      மதியத்திற்கு மேல் மனக்குழப்பம் ஏற்படும் நாள். ஆலய வழிபாட்டில் ஆர்வம் கூடும். எந்தக் காரியத்தையும் செய்வதில் குறுக்கீடுகள் அதிகரிக்கும்.

      மகரம்

      பெற்றோர் வழியில் ஆதரவு கூடும் நாள். பழைய வாகனத்தை விற்று புதிய வாகனம் வாங்குவீர்கள். உத்தியோகத்தில் எதிர்பார்த்த உயர்வு உண்டு.

      கும்பம்

      பஞ்சாயத்துகள் முடிவிற்கு வரும் நாள். பணவரவு திருப்தி தரும். வளர்ச்சிக்கு வித்திட்டவர்களைச் சந்தித்து மகிழ்வீர்கள். உத்தியோகத்தில் உங்கள் கை ஓங்கும்.

      மீனம்

      திட்டமிட்ட காரியங்களை வெற்றிகரமாக முடிக்கும் நாள். உத்தியோகம் சம்பந்தமாக அயல்நாட்டிலிருந்து அழைப்புகள் வரலாம்.

