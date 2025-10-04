என் மலர்tooltip icon
      Today Rasipalan- இன்றைய ராசிபலன் 4.10.2025: இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு தொழிலில் எதிர்பார்த்த லாபம் உண்டு
      Today Rasipalan- இன்றைய ராசிபலன் 4.10.2025: இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு தொழிலில் எதிர்பார்த்த லாபம் உண்டு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்4 Oct 2025 5:53 AM IST
      • இன்றைய ராசிபலன்
      • 12 ராசிகளுக்கும் ஆன இன்றைய ராசிபலன்கள்

      மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிபலன்களுக்கான இன்றைய ராசிபலன்கள்

      மேஷம்

      ஆலய வழிபாட்டில் ஆர்வம் கூடும் நாள். சிந்திக்காது செய்த காரியங்களில் கூட வெற்றி பெறுவீர்கள். உத்தியோகத்தில் உங்கள் கருத்துகளுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும்.

      ரிஷபம்

      வருமானம் திருப்தி தரும் நாள். குடும்பத்திற்கு தேவையான பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் ஆதரவோடு கேட்ட சலுகைகள் கிடைக்கும்.

      மிதுனம்

      நந்தி வழிபாட்டால் நன்மை கிட்டும் நாள். உறவினர்களின் சந்திப்பால் உள்ளம் மகிழ்வீர்கள். வாகனம் வாங்கும் முயற்சியில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். திருமணத் தடை அகலும்.

      கடகம்

      யோசித்துச் செயல்பட வேண்டிய நாள். உழைப்பிற்கேற்ற பலன் கிடைக்காது. நண்பர்கள் தொடர்பான சில காரியங்களுக்காக அலைய நேரிடலாம். வரவை காட்டிலும் செலவு கூடும்.

      சிம்மம்

      தடைகள் அகல தைரியமாக முடிவெடுக்கும் நாள். கனிவாகப் பேசி காரியங்களைச் சாதித்துக் கொள்வீர்கள். வாழ்க்கைத் துணை வழியே வந்த பிரச்சனை அகலும்.

      கன்னி

      சிவாலய வழிபாட்டில் கவனம் செலுத்தும் நாள். வீடு மாற்றம் பற்றி சிந்திப்பீர்கள். வருங்கால நலன் கருதி புதிய திட்டங்கள் தீட்டுவீர்கள். எதிர்மறை சிந்தனையை தவிர்ப்பது நல்லது.

      துலாம்

      வளர்ச்சி கூடும் நாள். வருங்கால நலன் கருதி எடுத்த முயற்சி வெற்றி பெறும். உத்தியோகத்தில் இருந்த இடையூறுகள் அகலும். தொழிலில் பதிய பங்குதாரர்கள் வந்திணைவர்.

      விருச்சிகம்

      பிரதோஷ வழிபாட்டால் பெருமை சேரும் நாள். சொன்ன சொல்லைக் காப்பாற்றி மகிழ்வீர்கள். தொழிலில் எதிர்பார்த்த லாபம் உண்டு. வெளிவட்டாரப் பழக்க வழக்கம் விரிவடையும்.

      தனுசு

      வம்பு வழக்குகளை சமாளித்து வளம் காணும் நாள். வளர்ச்சிக்கு வித்திட்டவர்களின் சந்திப்பு கிட்டும். பொருளாதார முன்னேற்றம் கருதி எடுத்த முயற்சி வெற்றி பெறும்.

      மகரம்

      நல்லவர்களைச் சந்தித்து நலம் காணும் நாள். தொழில் வளர்ச்சிக்கு முன் பின் தெரியாதவர்கள் ஒத்துழைப்பு செய்வர். ஆரோக்கியம் சீராகி ஆனந்தப்படுத்தும்.

      கும்பம்

      மனக்குழப்பம் ஏற்படும் நாள். மறதியால் சில காரியங்களைச் செய்ய இயலாமல் போகலாம். வாழ்க்கை தேவைகள் கடைசி நேரத்தில் பூர்த்தியாகும். வாகனப் பழுதுகளால் வாட்டம் ஏற்படும்.

      மீனம்

      சுபவிரயம் ஏற்படும் நாள். தொழிலில் பணியாளர்களை மாற்றம் செய்வது பற்றி சிந்திப்பீர்கள். வரும் தொலைபேசி வழித்தகவல் வருமானம் தரக் கூடியதாக இருக்கும்.

