Today Rasipalan: இன்றைய ராசிபலன்-28.09.25

      மேஷம்

      வரவைக் காட்டிலும் செலவு கூடும் நாள். நேற்று செய்யாமல் விட்ட காரியமொன்றால் இன்று அவதிப்பட நேரிடும். உத்தியோகத்தில் சக பணியாளர்களிடம் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படலாம்.

      ரிஷபம்

      புதிய முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைக்கும் நாள். வியாபாரத்தை விரிவுபடுத்தும் எண்ணம் மேலோங்கும். சமூகத்தில் உயர்ந்த அந்தஸ்து படைத்தவர்களின் சந்திப்பு கிடைக்கும்.

      மிதுனம்

      எண்ணங்கள் எளிதில் நிறைவேறும் நாள். இடையூறுகள் அகலும். வெளிவட்டாரப் பழக்கம் விரிவடையும். வீடு, வாகனம் வாங்க எடுத்த முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைக்கும்.

      கடகம்

      பயணத்தால் பலன் கிடைக்கும் நாள். வரவை விடச் செலவு அதிகரிக்கும். வீட்டிலுள்ளவர்களை அனுசரித்துச் செல்வது நல்லது. மாற்று மருத்துவத்தால் உடல்நலம் சீராகும்.

      சிம்மம்

      நட்பால் நல்ல காரியம் நடைபெறும் நாள். பணிகள் விரைந்து நடைபெற அடுத்தவர் உதவி கிடைக்கும். சிறிய பிரச்சனைகளைப் பெரிதுபடுத்தாமல் இருப்பது நல்லது.

      கன்னி

      மகிழ்ச்சி கூடும் நாள். செல்வ நிலையை உயர்த்த என்ன வழியென்று யோசிப்பீர்கள். உத்தியோகத்தில் உங்கள் வேலையை சக பணியாளர்களும் பகிர்ந்துகொள்வர்.

      துலாம்

      மனக்குழப்பம் அகலும் நாள். வரவு திருப்தி தரும் நாள். நேற்றைய பிரச்சனை இன்று நல்ல முடிவிற்கு வரும். உத்தியோகத்தில் சக பணியாளர்களிடம் அன்பாக நடந்து கொள்ளவும்.

      விருச்சிகம்

      நம்பிக்கைகள் நடைபெறும் நாள். நல்லவர்களின் நட்பு கிடைக்கும். பணவரவு திருப்தி தரும். உத்தியோகத்தில் உயர் அதிகாரிகளின் பாராட்டுகளைப் பெறும் வாய்ப்பு உண்டு.

      தனுசு

      கொடுத்த வாக்கைக் காப்பாற்றி மகிழும் நாள். வீடு, இடம் வாங்குவதில் ஆர்வம் கூடும். உத்தியோகத்தில் சக பணியாளர்களை நம்பி பொறுப்புகளை ஒப்படைக்க வேண்டாம்.

      மகரம்

      வி.ஐ.பி.க்களின் சந்திப்பு கிடைத்து மகிழும் நாள். வெற்றிச் செய்திகள் விடிகாலையிலேயே வரலாம். பிறரிடம் ஒப்படைத்த பொறுப்புகள் நல்ல விதம் நடைபெறும்.

      கும்பம்

      சச்சரவுகள் அகன்று சாதனை படைக்கும் நாள். குடும்பத்தினர்களோடு இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் அகலும். உத்தியோகத்தில் உயர் அதிகாரிகளின் ஆதரவு திருப்தி தரும்.

      மீனம்

      இனிமையான நாள். இல்லத்திற்குத் தேவையான அத்தியாவசிய பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். பிள்ளைகளின் கல்வி நலன் கருதி எடுத்த முயற்சி வெற்றி பெறும்.

