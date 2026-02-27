என் மலர்
ராசிபலன்
இன்றைய ராசிபலன் 27.2.2026: இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு யோகமான நாள்
- இன்றைய ராசிபலன்
- 12 ராசிகளுக்கும் ஆன இன்றைய ராசிபலன்கள்
மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிபலன்களுக்கான இன்றைய ராசிபலன்கள்
மேஷம்
மனக்குழப்பம் அதிகரிக்கும் நாள். திட்டமிட்ட காரியத்தைச் செய்ய இயலாது. வீண் வம்பு வீடு தேடி வரும். விரயங்கள் அதிகரிக்கும். பயணத்தால் பிரச்சனை ஏற்படும்.
ரிஷபம்
விரயங்கள் கூடும் நாள். மற்றவர்களை நம்பி ஒப்படைத்த காரியங்கள் நடைபெறாமல் போகலாம். உத்தியோகத்தில் உங்கள் திறமைக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்காது.
மிதுனம்
வெளிவட்டார பழக்க வழக்கம் விரிவடையும் நாள். முக்கிய புள்ளிகள் உங்களின் முன்னேற்றத்திற்கு வித்திடுவர். உத்தியோகத்தில் நீங்கள் கேட்ட சலுகைகள் கிடைக்கும்.
கடகம்
மதிப்பும், மரியாதையும் உயரும் நாள். வருமானம் திருப்தி தரும். உங்களின் திறமைகளை வெளிப்படுத்த நல்ல சந்தர்ப்பங்கள் வந்து சேரும். உடல் ஆரோக்கியம் சீராகும்.
சிம்மம்
எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறும் நாள். கொடுக்கல், வாங்கல்களில் லாபம் உண்டு. உங்கள் யோசனைகளைக் கேட்டு நடந்தவர்கள் பாராட்டுவர்.
கன்னி
இனிமையான நாள். எடுத்த காரியங்களில் வெற்றி கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் உயர் அதிகாரிகளின் பாராட்டுகளைப் பெறுவீர்கள்.
துலாம்
அன்பு நண்பர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும் நாள். திட்டமிட்ட காரியம் ஒன்றில் திடீர் மாற்றம் செய்வீர்கள். மருத்துவ செலவுகள் குறையும்.
விருச்சிகம்
யோசித்துச் செயல்பட வேண்டிய நாள். உறவினர்களின் பகை உருவாகும். விலை உயர்ந்த பொருட்களைக் கையாள்வதில் கவனம் தேவை.
தனுசு
அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகள் அலைமோதும் நாள். ஆலய திருப்பணிகளில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். பணப்புழக்கம் அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் மங்கல நிகழ்ச்சி நடைபெறும்.
மகரம்
புத்திசாலித்தனமான செயல்பாடுகளால் புகழ் அதிகரிக்கும் நாள். பிரியமான சிலரை தேடிச் சென்று சந்திப்பீர்கள். தொழில் ரீதியாக ஒப்பந்தங்கள் வந்துசேரும்.
கும்பம்
ஆன்மிக பணிகளில் ஆர்வம் காட்டும் நாள். கனிவாகப் பேசி காரியங்களைச் சாதித்துக் கொள்வீர்கள். தொழிலில் புதிய முதலீடுகள் செய்யும் எண்ணம் மேலோங்கும்.
மீனம்
யோகமான நாள். நாளை நடக்கும் என்று நினைத்த காரியம் இன்றே நடைபெறும். பணவரவு திருப்தி தரும். தொழிலில் புதிய பங்குதாரர்கள் வந்திணைவர்.