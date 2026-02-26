என் மலர்
ராசிபலன்
இன்றைய ராசிபலன் 26.2.2026: இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு நிதி நிலை உயரும்
- இன்றைய ராசிபலன்
- 12 ராசிகளுக்கும் ஆன இன்றைய ராசிபலன்கள்
மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிபலன்களுக்கான இன்றைய ராசிபலன்கள்
மேஷம்
பொன்னான நாள். புதிய பாதை புலப்படும். வருங்கால நலன் கருதி எடுத்த முயற்சி வெற்றி பெறும். உத்தியோகத்தில் எதிர்பார்த்த சலுகை கிடைக்கும்.
ரிஷபம்
சிக்கல்கள் விலகி சிறப்புகள் வந்து சேரும் நாள். மறதியால் விட்டுப்போன பணிகளைச் செய்து முடிப்பீர்கள். ஆரோக்கியம் சீராகும். கட்டிய வீட்டைப் பராமரிக்கும் யோகம் உண்டு.
மிதுனம்
உற்சாகமாகப் பணிபுரியும் நாள். பிறர் நலனில் அக்கறை காட்டுவீர்கள். தடைபட்ட காரியங்கள் தானாகவே நடைபெறும். மாற்று மருத்துவத்தால் உடல்நலம் சீராகும்.
கடகம்
நட்பு வட்டம் விரிவடையும் நாள். நம்பி வந்தவர்களுக்கு கைகொடுத்து உதவுவீர்கள். உறவினர்கள் உங்கள் குணமறிந்து நடந்து கொள்வர். மறைமுக எதிர்ப்புகள் மாறும்.
சிம்மம்
ஆதாயம் தரும் தகவல்களில் அக்கறை காட்டும் நாள். குடும்பத்திற்குத் தேவையான பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். புதிய பங்குதாரர்களால் தொழில் வளர்ச்சி கூடும்.
கன்னி
வம்பு வழக்குகள் தீர்ந்து வளம் காணும் நாள். நடைபெறாது என நினைத்த காரியம் ஒன்று நடைபெறும். நண்பர்கள் தக்க சமயத்தில் கைகொடுத்து உதவுவர்.
துலாம்
மங்கல ஓசை மனையில் கேட்க வழிபிறக்கும். எதிர்பாராத தன லாபம் இல்லம் தேடி வரும். தன்னம்பிக்கையோடும் செயல்படுவீர்கள்.
விருச்சிகம்
மனக்குழப்பம் அதிகரிக்கும் நாள். வீணான வாக்குவாதங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது. மற்றவர்களுக்கு பொறுப்பு சொல்ல வேண்டாம். உடல் நலனில் தொந்தரவு வரலாம்.
தனுசு
பயணத்தால் பலன் கிடைக்கும் நாள். தொழிலில் ஆக்கபூர்வமான மாற்றங்களைச் சந்திப்பீர்கள். பக்கபலமாக இருப்பவர்கள் பணிக்கு உதவி செய்வர்.
மகரம்
யோகமான நாள். யோசிக்காமல் செய்த காரியங்களில்கூட வெற்றி கிடைக்கும். இல்லத்தினர்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வீர்கள்.
கும்பம்
பொல்லாதவர்கள் உங்களை விட்டு விலகும் நாள். பொருளாதார முன்னேற்றம் உண்டு. அஸ்திவாரத்தோடு நின்ற கட்டிடப் பணியை மீதியும் தொடருவீர்கள்.
மீனம்
நிதி நிலை உயரும் நாள். நிகழ்காலத் தேவைகள் பூர்த்தியாகும். பொதுவாழ்வில் புகழ் கூடும். புதிய முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைக்கும்.