      இன்றைய ராசிபலன் 26.1.2026: இவர்களுக்கு வாய்ப்புகள் வாயில் தேடி வரும்
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்26 Jan 2026 6:00 AM IST
      மேஷம்

      விழாக்களில் கலந்து கொண்டு மகிழும் நாள். தேவைக்கேற்ற பணம் தேடி வரும். கடந்த சில நாட்களாக தாமதப்பட்டு வந்த காரியங்கள் இன்று துரிதமாக முடியும்.

      ரிஷபம்

      மறைமுக எதிர்ப்புகள் மாறும் நாள். கடமையில் கண்ணும், கருத்துமாக இருப்பீர்கள். வருமானம் திருப்தி தரும். உத்தியோக மாற்றம் பற்றி சிந்திப்பீர்கள்.

      மிதுனம்

      குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி கூடும் நாள். வரும் வாய்ப்புகளை உபயோகப்படுத்திக் கொள்வது நல்லது. உத்தியோகத்தில் எதிர்பார்த்த சலுகைகள் கிடைக்கும்.

      கடகம்

      நாட்டுப்பற்று மிக்கவர்களின் நட்பால் மகிழும் நாள். பயணங்களால் பலன் கிடைக்கும். பணத்தேவைகள் கடைசி நேரத்தில் பூர்த்தியாகும்.

      சிம்மம்

      ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட்டு மகிழும் நாள். பொருளாதார நிலை உயரும். தொலைபேசி வழித் தகவல் தொழில் முன்னேற்றத்திற்கு உறுதுணையாக இருக்கும்.

      கன்னி

      விழிப்புணர்ச்சியுடன் செயல்பட வேண்டிய நாள். விடிகாலையிலேயே விரயம் உண்டு. பொது இடத்தில் சிலர் பேச்சு உங்களை மன சங்கடத்தில் ஆழ்த்தலாம்.

      துலாம்

      புகழ்மிக்கவர்களின் சந்திப்பு உண்டு. தொழில் பங்குதாரர்களிடம் விட்டுக் கொடுத்துச் செல்வது நல்லது. உத்தியோகத்தில் தற்காலிகப் பணி நிரந்தர பணியாக மாறும்.

      விருச்சிகம்

      தேசப்பற்றும், தெய்வப் பற்றும் அதிகரிக்கும் நாள். நட்பால் நன்மை கிட்டும். வியாபாரப் போட்டிகளை சமாளிப்பீர்கள். உடன்பிறப்புகள் வழியில் சுபச்செய்தி வந்து சேரும்.

      தனுசு

      வாய்ப்புகள் வாயில் தேடி வரும் நாள். முன்னேற்றப் பாதையில் அடியெடுத்து வைப்பீர்கள். தொகை எதிர்பார்த்தபடியே வந்து சேரும். பூமி யோகம் உண்டு.

      மகரம்

      எண்ணங்கள் எளிதில் நிறைவேறும் நாள். ஆதாயம் தரும் தகவல் அதிகாலையிலேயே வரலாம். உத்தியோகத்தில் இருந்த இடையூறுகள் அகலும்.

      கும்பம்

      ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை காட்ட வேண்டிய நாள். கைமாற்றாகக் கொடுத்த பணம் திரும்பக் கிடைக்கும். அரசியல். உத்தியோக மாற்றம் பற்றி சிந்திப்பீர்கள்.

      மீனம்

      பொதுவாழ்வில் புகழ் கூடும் நாள். புதிய பொறுப்புகள் வந்து சேரும். புகழ்மிக்கவர்கள் தேவையான உதவி செய்வர். தொழில் வளர்ச்சி உண்டு.

