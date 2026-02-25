என் மலர்
ராசிபலன்
இன்றைய ராசிபலன் 25.2.2026: இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு யோகமான நாள்
- இன்றைய ராசிபலன்
- 12 ராசிகளுக்கும் ஆன இன்றைய ராசிபலன்கள்
மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிபலன்களுக்கான இன்றைய ராசிபலன்கள்
மேஷம்
குழப்பங்கள் தீரும் நாள். உதிரி வருமானம் உண்டு. மறதியால் விட்டுப்போன பணிகளை மீண்டும் செய்வீர்கள். கூட்டு வியாபாரம் லாபம் தரும்.
ரிஷபம்
தேவைக்கேற்ற பணம் தேடி வரும் நாள். வீட்டை சீரமைப்பதில் அக்கறை காட்டுவீர்கள். வாழ்க்கை முன்னேற்றத்திற்கு உதவிய சிலரை சந்திப்பீர்கள்.
மிதுனம்
நல்ல தகவல் இல்லம் தேடி வரும் நாள். ஆதாயம் எதிர்பார்த்தபடி வந்து சேரும். வேலையாட்களால் ஏற்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைப்பீர்கள்.
கடகம்
அடிப்படை வசதிகளைப் பெருக்கிக் கொள்ளும் நாள். நல்ல வாய்ப்புகள் இல்லம் தேடி வரும். பிள்ளைகளின் வேலைவாய்ப்பு கருதி எடுத்த முயற்சி கைகூடும்.
சிம்மம்
போன் மூலம் பொன்னான செய்தி வந்து சேரும் நாள். அதிகாரிகள் அனுகூலமாக நடந்துகொள்வர். அரசாங்க வேலை வருவதற்கான அறிகுறிகள் தோன்றும்.
கன்னி
அதிகாலையிலேயே ஆதாயம் தரும் தகவல் வரும் நாள். தொழில் முன்னேற்றத்திற்கு பிற இனத்தாரின் உதவி கிடைக்கும். இடம், வாங்கும் யோகம் உண்டு.
துலாம்
யோசித்துச் செயல்பட வேண்டிய நாள். கையிருப்பு கரைகிறதே என்று கவலைப்படுவீர்கள். கூட்டாளிகளால் தொல்லை உண்டு.
விருச்சிகம்
இல்லத்தில் இனிய சம்பவங்கள் நடைபெறும் நாள். காலை நேரத்திலேயே காது இனிக்கும் செய்தி வந்து சேரும். வருமானம் திருப்தி தரும். திறமைக்கு பாராட்டு கிடைக்கும்.
தனுசு
திட்டமிட்ட காரியங்கள் சிறப்பாக நடைபெறும் நாள். நீங்கள் தேடி செல்ல நினைத்த ஒருவர் உங்களைத் தேடி வருவார். உத்தியோகத்தில் உங்கள் கை ஓங்கும்.
மகரம்
யோகமான நாள். பெரிய மனிதர்களின் தொடர்பு உங்கள் தகுதியை உயர்த்தும். தன வரவு தாராளமாக வந்து சேரும். அலுவலகத்தில் மரியாதை உயரும்.
கும்பம்
ஆனந்த வாழ்விற்கு அடித்தளமிடும் நாள். அன்பு நண்பர்களின ஆதரவு பெருகும். தொழில் சம்பந்தமாக புதிய ஒப்பந்தங்கள் வந்து சேரும்.
மீனம்
பஞ்சாயத்துகள் சாதகமாக முடியும் நாள். பண வரவு திருப்தி தரும். விவாகப் பேச்சுகள் முடிவடையும். தொழிலில் இருந்த குறுக்கீடுகள் அகலும்.