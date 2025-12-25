என் மலர்tooltip icon
      இன்றைய ராசிபலன் 25.12.2025: இவர்களுக்கு பணத்தேவை பூர்த்தியாகும்
      இன்றைய ராசிபலன் 25.12.2025: இவர்களுக்கு பணத்தேவை பூர்த்தியாகும்

      25 Dec 2025 5:44 AM IST
      மேஷம்

      உள்ளம் மகிழும் சம்பவம் இல்லத்தில் நடைபெறும் நாள். உழைப்பிற்கேற்ற பலன் கிடைக்கும். வருங்கால நலனில் அதிக அக்கறை காட்டுவீர்கள்.

      ரிஷபம்

      அன்பு நண்பர்களின் ஆரவு பெருகும் நாள். பெரிய மனிதர்களின் சந்திப்பு கிடைக்கும். நீண்ட நாளைய பிரச்சனை ஒன்று இன்று நல்ல முடிவிற்கு வரும்.

      மிதுனம்

      பணத்தேவைகள் பூர்த்தியாகும் நாள். கேட்ட இடத்தில் உதவி கிடைக்கும். ஆதரவுக் கரம் நீட்டுபவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும்.

      கடகம்

      யோசித்துச் செயல்பட வேண்டிய நாள். கவனம் குறைவால் பொருள் விரயம் ஏற்படும். நண்பர்கள் மனம் கோணாது நடந்துகொள்வது நல்லது.

      சிம்மம்

      தொடங்கிய காரியங்கள் துரிதமாக நடைபெறும் நாள். வருமானத்தைப் பெருக்கும் வழியைக் கண்டு கொள்வீர்கள். உத்தியோகத்தில் புதிய பொறுப்புகள் வரலாம்.

      கன்னி

      வெற்றிப் படிக்கட்டின் விளிம்பில் ஏறும் நாள். செல்லும் இடங்களில் சிந்தனை வளத்தால் சிறப்படைவீர்கள். சேமிப்பு உயரும்.

      துலாம்

      சிந்தனைகள் வெற்றி பெறும் நாள். திடீரென எடுத்த முடிவு நன்மை தரும். தர்ம காரியங்களில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்ள நினைப்பீர்கள்.

      விருச்சிகம்

      வளர்ச்சி கூடும் நாள். நேற்றைய பிரச்சனை இன்று நல்ல முடிவிற்கு வரும். வருமானம் திருப்தி தரும். வி.ஐ.பிக்கள் ஒத்துழைப்பால் விருப்பங்கள் நிறைவேறும்.

      தனுசு

      நிதானத்துடன் செயல்பட வேண்டிய நாள். நவீனப் பொருட்கள் வாங்குவதில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். வெளிவட்டாரத் தொடர்பு மகிழ்ச்சி தரும்.

      மகரம்

      மனக்கலக்கம் அகலும் நாள். நேற்று பாதியில் நின்ற பணி மீதியும் முடியும். நண்பர்கள் நல்ல யோசனைகளைச் சொல்வர். பொதுநலத்தில் அதிக ஆர்வம் காட்டுவீர்கள்.

      கும்பம்

      வளர்ச்சி கூடும் நாள். ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை தேவை. பொருளாதார நலன் கருதி பயணம் ஏற்படும். கொடுக்கல் வாங்கல்களில் கவனம் தேவை.

      மீனம்

      வெற்றி கிட்டும் நாள். சுதந்திரமாகச் செயல்பட வேண்டுமென்று நினைப்பீர்கள். நண்பர்கள் மத்தியில் நல்ல பெயர் கிடைக்கும்.

