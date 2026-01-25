என் மலர்
ராசிபலன்
இன்றைய ராசிபலன் 25.1.2026: இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு மனக்குழப்பம் அகலும்
- இன்றைய ராசிபலன்
- 12 ராசிகளுக்கும் ஆன இன்றைய ராசிபலன்கள்
மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிபலன்களுக்கான இன்றைய ராசிபலன்கள்
மேஷம்
மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும் நாள். பணம் வந்து பையை நிரப்பும். சொன்ன சொல்லைக் காப்பாற்றி மகிழ்வீர்கள். சொத்து பிரச்சனைகள் சுமூகமாக முடியும்.
ரிஷபம்
மனக்குழப்பம் ஏற்படும் நாள். மறைமுக எதிர்ப்பு உண்டு. விரயங்கள் கூடும். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் குணமறிந்து செயல்படுவது நல்லது.
மிதுனம்
சுபச்செய்திகள் வந்து சேரும் நாள். பங்குதாரர்களோடு ஏற்பட்ட பகை மாறும். தாராளமாக செலவிட்டு மகிழ்வீர்கள். உத்தியோக மாற்றம் பற்றி சிந்திப்பீர்கள்.
கடகம்
நீண்ட நாளைய எண்ணம் நிறைவேறும் நாள். புதிய ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட்டு மகிழ்வீர்கள். கூட்டாளிகளின் ஒத்துழைப்பு திருப்தி தரும்.
சிம்மம்
விரோதங்கள் அகல விட்டுக் கொடுத்துச் செல்ல வேண்டிய நாள். திட்டமிட்ட காரியத்தில் மாற்றம் செய்வீர்கள். உத்தியோகத்தில் திறமைக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்காது.
கன்னி
இல்லம் தேடி நல்ல தகவல் கிடைக்கும் நாள். நீண்ட நாட்களாக சந்திக்க விரும்பிய நண்பரைச் சந்தித்து மகிழ்வீர்கள். தொழில் ரீதியான பயணம் வெற்றியை தரும்.
துலாம்
வெற்றி செய்திகள் வீடு தேடி வரும் நாள். மனக்குழப்பங்கள் அகலும். இடமாற்றம் இனிமை தரும். வரவு திருப்தி தரும். சொத்துகள் வாங்கும் முயற்சி கைகூடும்.
விருச்சிகம்
முன்னேற்றம் கூடும் நாள். யோசிக்காமல் செய்த காரியங்களில்கூட வெற்றி பெறுவீர்கள். பொருளாதார பற்றாக்குறை அகலும். நூதன பொருள் சேர்க்கை உண்டு.
தனுசு
கல்யாண முயற்சி கைகூடும் நாள். மனக்குழப்பம் அகலும். தொழிலில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் வரலாம். குடும்பத்தினர்கள் உங்கள் குணமறிந்து நடந்து கொள்வர்.
மகரம்
யோகமான நாள். வெளிவட்டார பழக்கவழக்கம் விரிவடையும். மதிப்பும், மரியாதையும் உயரும். வி.ஐ.பி.க்களின் சந்திப்பு உண்டு.
கும்பம்
அலைபேசி வழித்தகவல் ஆச்சரியம் தரும் நாள். தொழில் முன்னேற்றம் உண்டு, வாங்கல், கொடுக்கல்கள் திருப்திகரமாக இருக்கும்.
மீனம்
போராட்டமான வாழ்க்கை பூந்தோட்டமாக மாறும் நாள். பணத்தேவைகள் உடனுக்குடன் பூர்த்தியாகும். அரசியல் ஈடுபாடு அதிகரிக்கும்.