      இன்றைய ராசிபலன் 24.12.2025: இவர்களுக்கு வரவு திருப்தி தரும்
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்24 Dec 2025 5:44 AM IST
      மேஷம்

      யோகமான நாள். மற்றவர்களுக்காக எடுத்த முயற்சியில் ஆதாயம் உண்டு. தொழில் வளர்ச்சிக்கு இடையூறாக இருந்தவர்கள் விலகுவர்.

      ரிஷபம்

      முயற்சியில் வெற்றி கிட்டும் நாள். உடன்பிறப்புகள் நீங்கள் கேட்ட உதவிகளைச் செய்ய முன்வருவர். உத்தியோகத்தில் பணி நிரந்தரம் பற்றிய தகவல் உண்டு.

      மிதுனம்

      விரயங்கள் ஏற்படாதிருக்க விழிப்புணர்ச்சியுடன் செயல்பட வேண்டிய நாள். வேலைப்பளு அதிகரிக்கும். திட்டமிட்ட பயணமொன்றில் மாற்றம் செய்வீர்கள்.

      கடகம்

      வழிபாட்டால் வளர்ச்சி காண வேண்டிய நாள். தொழில் கூட்டாளிகளிடம் கூடுதல் விழிப்புணர்ச்சி தேவை. உத்தியோகத்தில் இடர்ப்பாடுகள் வரலாம்.

      சிம்மம்

      வரவு திருப்தி தரும் நாள். தொலைபேசி வழித்தகவல் மகிழ்ச்சி தரும். உறவினர்கள் உதவிக்கரம் நீட்ட முன்வருவர். உத்தியோகத்தில் எதிர்பாராத முன்னேற்றம் வரலாம்.

      கன்னி

      உறவினர் சந்திப்பால் உள்ளம் மகிழும் நாள். சங்கிலித் தொடர்போல வந்த கடன் சுமை குறையும். சம்பள உயர்வு பற்றிய சந்தோஷத் தகவல் உண்டு.

      துலாம்

      நினைத்தது நிறைவேறும் நாள். வருமானம் திருப்தி தரும். புதிய ஒப்பந்தங்கள் வந்து சேரும். பிள்ளைகளுக்கு வேலை கிடைத்து மகிழ்வீர்கள்.

      விருச்சிகம்

      வரன்கள் வாயில் தேடி வரும் நாள். உத்தியோகத்தில் கூடுதல் பொறுப்பும், அதற்கேற்ப சம்பள உயர்வு பற்றிய தகவலும் வரலாம். தொழில் முன்னேற்றம் திருப்தி தரும்.

      தனுசு

      மனக்குழப்பம் ஏற்படும் நாள். தன்னம்பிக்கை தேவை. புதிய ஒப்பந்தங்கள் கைநழுவிச் செல்லலாம். உத்தியோகத்தில் உயர் அதிகாரிகளின் கெடுபிடிக்கு ஆளாக நேரிடும்.

      மகரம்

      பக்குவமாகப் பேசிப் பாராட்டுக்களைப் பெறும் நாள். உத்தியோகத்தில் உங்கள் கருத்துக்களுக்கு மேலதிகாரிகள் மதிப்புக் கொடுப்பர்.

      கும்பம்

      நம்பிக்கைக்குரியவர்கள் நல்ல தகவலைத் தரும் நாள். தொழில் வளர்ச்சி உண்டு. செல்லும் இடங்களில் சிந்தனை வளத்தால் சிறப்படைவீர்கள்.

      மீனம்

      விரோதங்கள் விலகும் நாள். எதிர்காலம் குறித்து முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். அடிப்படை வசதி வாய்ப்புகளைப் பெருக்கிக் கொள்ள நண்பர்கள் உதவிக்கரம் நீட்டுவர்.

