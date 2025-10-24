என் மலர்
ராசிபலன் - Rasi Palan
Today Rasipalan- இன்றைய ராசிபலன் 24.10.2025: இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு பாக்கிகள் வசூலாகும்
மேஷம்
விழிப்புணர்ச்சி அதிகம் தேவைப்படும் நாள். குடும்ப பெரியவர்கள் உங்கள்மீது குறை கூறுவர். வழக்கமான பணிகளில் சுணக்கம் ஏற்படலாம்.
ரிஷபம்
சந்தித்தவர்களால் சந்தோஷம் கிடைக்கும் நாள். இடம், வாங்க எடுத்த முயற்சி வெற்றி தரும். திருமணப் பேச்சுகள் முடிவாகும். உத்தியோக மாற்றம் உறுதியாகும்.
மிதுனம்
தேக ஆரோக்கியத்தில் தெளிவு பிறக்கும் நாள். நீண்ட நாட்களாக வாங்க நினைத்த பொருளை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். வளர்ச்சிக்கு குறுக்கீடாக இருந்தவர்கள் விலகுவர்.
கடகம்
பாக்கிகள் வசூலாகி பரவசப்படுத்தும் நாள். வியாபாரப் போட்டிகளை சமாளிப்பீர்கள். தொழிலில் புதிய பங்குதாரர்கள் வந்திணைவர்.
சிம்மம்
இனிய செய்தி இல்லம் தேடி வரும் நாள். கல்யாணக் கனவுகள் நனவாகும். நிகழ்காலத் தேவைகள் பூர்த்தியாகும். தொழில் வளர்ச்சி திருப்தி தரும்.
கன்னி
எண்ணிய காரியம் எளிதில் நிறைவேறும் நாள். நேற்றைய பிரச்சனை இன்று நல்ல முடிவிற்கு வரும். உத்தியோகத்தில் கேட்ட சலுகைகள் கிடைக்கும்.
துலாம்
நட்பு பகையாகாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டிய நாள். வரவைக் காட்டிலும் செலவு கூடும். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளால் நன்மை உண்டு.
விருச்சிகம்
அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகள் அலைமோதும் நாள். மதிப்பும், மரியாதையும் உயரும். வீட்டு தேவைகள் பூர்த்தியாகும். பிரபலஸ்தர்களின் சந்திப்பு உண்டு.
தனுசு
உள்ளத்தில் நினைத்தவை உடனடியாக நடைபெறும் நாள். ஊக்கத்தோடும், உற்சாகத்தோடும் பணிபுரிவீர்கள். தொழிலில் புதியவர்கள் வந்திணைவர்.
மகரம்
அதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைத்து மகிழும் நாள். ஆரம்பத்தில் அச்சுறுத்தலாக தோன்றிய தகவல் முடிவில் ஆதாயம் தரும். உடல்நலம் சீராகும்.
கும்பம்
வாழ்க்கைத் தரம் உயர வழிவகை செய்து கொள்ளும் நாள். தொழில் ரீதியாக புதிய பொறுப்புகள் வந்து சேரலாம். கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்றுவீர்கள்.
மீனம்
அருகில் உள்ளவர்களை அனுசரித்துச் செல்ல வேண்டிய நாள். உறவினர்கள் உங்களை உதாசீனப்படுத்துவர். தொழில் ரகசியங்களை வெளியில் சொல்லாமலிருப்பது நல்லது.