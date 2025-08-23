என் மலர்tooltip icon
      Today Rasipalan: இன்றைய ராசிபலன்-23.08.25
      Today Rasipalan: இன்றைய ராசிபலன்-23.08.25

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்23 Aug 2025 6:07 AM IST
      • இன்றைய ராசிபலன்
      • 12 ராசிகளுக்கும் ஆன இன்றைய ராசிபலன்கள்

      மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிபலன்களுக்கான இன்றைய ராசிபலன்கள்

      மேஷம்

      பொழுது விடியும் பொழுதே பொன்னான தகவல் வந்து சேரும் நாள். வியாபார நலன் கருதி எடுத்த முயற்சி வெற்றி தரும். பிள்ளைகளால் ஏற்பட்ட தொல்லை அகலும்.

      ரிஷபம்

      விலை உயர்ந்த பொருட்களை வாங்கி மகிழும் நாள். சுணங்கிய காரியம் சுறுசுறுப்பாக நடைபெறும். பக்கபலமாக இருப்பவர்கள் நல்ல தகவலைக் கொண்டுவந்து சேர்ப்பர்.

      மிதுனம்

      தடைபட்ட காரியங்கள் தானாக நடைபெறும் நாள். உறவினர்களின் ஒத்துழைப்போடு ஒரு நல்ல காரியத்தைச் செய்து முடிப்பீர்கள். புதிய உத்தியோகத்திற்கான அழைப்பு வரலாம்.

      கடகம்

      முயற்சியில் வெற்றி கிட்டும் நாள். உள்ளம் மகிழும் சம்பவம் இல்லத்தில் நடைபெறும். நேற்றைய மனக்கசப்பு இன்று மாறும். பொதுவாழ்வில் புதிய பொறுப்புகள் வந்து சேரும்.

      சிம்மம்

      வாய்ப்புகள் வாயிற் கதவைத் தட்டும் நாள். நேற்று பாதியில் நின்ற பணியை இன்று மீதியும் தொடருவீர்கள். பக்கத்தில் இருந்தவர்களால் ஏற்பட்ட சிக்கல்கள் அகலும்.

      கன்னி

      விரயங்கள் குறைய விழிப்புணர்ச்சியுடன் செயல்பட வேண்டிய நாள். வீடு மாற்றம், உத்தியோக மாற்றம் உறுதியாகலாம். உறவினர் பகை உருவாகாமல் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள்.

      துலாம்

      சொல்லை செயலாக்கிக் காட்டும் நாள். துணிவும். தன்னம்பிக்கையும் கூடும். ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட்டு மகிழ்வீர்கள். தொழிலில் எதிர்பார்த்த கடனுதவி கிடைக்கும்.

      விருச்சிகம்

      முன்னேற்றம் கூடும் நாள். முக்கியப் புள்ளிகளின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். லாபம் எதிர்பார்த்தபடியே வந்து சேரும். துணையாக இருப்பவர்கள் தோள் கொடுத்து உதவுவர்.

      தனுசு

      சச்சரவுகள் அகலும் நாள். தாழ்வு மனப்பான்மையைத் தகர்த்தெறிவது நல்லது. பழைய வாகனங்களைக் கொடுத்துவிட்டு புதிய வாகனங்கள் வாங்க வேண்டுமென்ற எண்ணம் மேலோங்கும்.

      மகரம்

      அருகிலுள்ளவர்களை அனுசரித்துச் செல்ல வேண்டிய நாள். முயற்சித்த காரியங்களில் குறுக்கீடுகள் வரலாம். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளைப் பகைத்துக்கொள்ள வேண்டாம்.

      கும்பம்

      கருத்து வேறுபாடுகள் அகலும் நாள். கவுரவம், புகழ் கூடும். உத்தியோக உயர்வு வருவதற்கான அறிகுறிகள் தோன்றும். விலை உயர்ந்த பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள்.

      மீனம்

      யோகமான நாள். உத்தியோகத்தில் உடனிருப்பவர்களால் நன்மை உண்டு. புதிய ஒப்பந்தங்கள் தொழில் ரீதியாக வந்து சேரும். நண்பர்கள் மூலம் நல்ல தகவல் கிடைக்கும்.

