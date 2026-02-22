என் மலர்tooltip icon
      இன்றைய ராசிபலன் 22.2.2026: இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு வருமானம் திருப்தி தரும்
      இன்றைய ராசிபலன் 22.2.2026: இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு வருமானம் திருப்தி தரும்

      22 Feb 2026 4:29 AM IST
      மேஷம்

      தொட்டது துலங்கும் நாள். துணையாக இருப்பவர்கள் தோள் கொடுத்து உதவுவர். தொழிலில் எதிர்பார்த்த லாபம் உண்டு. புதிய முயற்சிகளில் வெற்றி கிட்டும்.

      ரிஷபம்

      நம்பி வந்தவர்களுக்கு கைகொடுத்து உதவும் நாள். பெற்றோர் நலனில் அக்கறை எடுத்துக்கொள்வீர்கள். புதிய ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட்டு மகிழ்வீர்கள்.

      மிதுனம்

      நினைத்தது நிறைவேறும் நாள். கேட்ட இடத்தில் உதவிகள் கிடைக்கும். உத்தியோகம் சம்பந்தமாக அயல்நாட்டிலிருந்து அனுகூல செய்தி கிடைக்கும்.

      கடகம்

      உள்ளத்தில் நினைத்ததை உடனடியாகச் செய்து முடிக்கும் நாள். பிரபலமானவர்களின் சந்திப்பு கிடைத்து மகிழ்வீர்கள். தடைபட்ட கல்யாண பேச்சு முடிவிற்கு வரும்.

      சிம்மம்

      வருமானம் திருப்தி தரும் நாள். எதிர்பார்த்த காரியம் கைகூடுவதற்கான அறிகுறி தோன்றும். திறமைகளை வெளிப்படுத்த புதிய வாய்ப்புகள் வந்து சேரும்.

      கன்னி

      ஆதாயமில்லாத அலைச்சல் ஏற்படும் நாள். அரைகுறையாக வேலைகள் நிற்கலாம். பணப்பொறுப்பில் உள்ளவர்களுக்கு மிகுந்த கவனம் தேவை.

      துலாம்

      முக்கிய பிரமுகர்களைச் சந்தித்து மகிழும் நாள். வாழ்க்கை தேவைகள் பூர்த்தியாகும். பிள்ளைகள் குடும்ப பொறுப்புணர்ந்து நடந்து கொள்வர்.

      விருச்சிகம்

      நட்பால் நல்ல காரியம் நடைபெறும் நாள். நண்பர்கள் உங்கள் கூட்டு முயற்சிக்கு ஒத்துழைப்பு செய்வர். வசதி வாய்ப்புகளைப் பெருக்கிக் கொள்வீர்கள்.

      தனுசு

      கரைந்த சேமிப்புகளை ஈடுகட்டும் நாள். காலை நேரத்திலேயே நல்ல தகவல் வரலாம். புதிய நபர்களின் அறிமுகம் கிட்டும். தெய்வ நம்பிக்கை கூடும்.

      மகரம்

      பொன்னான நாள். புதிய தொழில் தொடங்கும் முயற்சிக்கு நண்பர்கள் உறுதுணை புரிவர். வீடு வாங்க போட்ட திட்டங்கள் கைகூடலாம்.

      கும்பம்

      எதிரிகளின் பலமறிந்து செயல்பட வேண்டிய நாள். எதிர்பார்ப்புகள் நடைபெறுவதில் தாமதம் ஏற்படும். பிறரை நம்பி செயல்பட முடியாது.

      மீனம்

      மனக்குழப்பம் மாறும் நாள். பொருளாதார விருத்தி உண்டு. மறைமுக போட்டிகளைச் சமாளிப்பீர்கள். அக்கம்பக்கத்து வீட்டாரின் ஆதரவு கிடைக்கும்.

