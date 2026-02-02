என் மலர்
ராசிபலன்
இன்றைய ராசிபலன் 2.2.2026: இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு மனக்குழப்பம் அகலும்
- இன்றைய ராசிபலன்
- 12 ராசிகளுக்கும் ஆன இன்றைய ராசிபலன்கள்
மேஷம்
பிரச்சனை அகலும் நாள். பிள்ளைகளின் முன்னேற்றம் கருதி எடுத்த முயற்சி வெற்றி தரும். தொழில் சம்பந்தமாக முக்கியப் புள்ளிகளைச் சந்திப்பீர்கள்.
ரிஷபம்
காரிய வெற்றி ஏற்படும் நாள். கட்டிடம் கட்டும் முயற்சியில் இருந்த தடை அகலும். வெளிவட்டார பழக்கம் விரிவடையும். பண வரவு திருப்தி தரும்.
மிதுனம்
மனக்குழப்பம் அகலும் நாள். செயல்பாடுகளில் கடைசி நேரத்தில் வெற்றி கிடைக்கும். சுபச்செய்திகள் வந்து சேரும். புதிய வேலை வாய்ப்பு பற்றிய செய்தி மகிழ்ச்சி தரும்.
கடகம்
ரொக்கத்தால் வந்த சிக்கல்கள் அகலும் நாள். நினைத்த காரியத்தை உடனடியாக செய்து முடிப்பீர்கள். உற்சாகம் உடலில் குடிகொள்ளும்.
சிம்மம்
திடீர் பயணங்களால் திசை திருப்பங்கள் ஏற்படும் நாள். கரைந்த சேமிப்புகளை ஈடுகட்டுவீர்கள். மதிப்பும், மரியாதையும் உயரும். வியாபாரத்தில் அதிக முதலீடு செய்வீர்கள்.
கன்னி
அலைபேசி வழித் தகவலால் ஆச்சரியமளிக்கும் நாள். நேற்றைய பிரச்சனை நல்ல முடிவிற்கு வரும். வியாபாரத்தில் இருந்த இடையூறுகள் விலகும்.
துலாம்
எதிர்பார்த்த காரியம் எளிதில் முடியும் நாள். வாகனம் வாங்குவது பற்றி சிந்திப்பீர்கள். தொழில் முன்னேற்றம் கருதி பயணம் ஒன்றை மேற்கொள்வீர்கள்.
விருச்சிகம்
சந்தோஷ வாய்ப்புகளைச் சந்திக்கும் நாள். புதிய ஒப்பந்தங்கள் வந்து சேரும். குடும்பத்தினர்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வீர்கள்.
தனுசு
யோசித்துச் செயல்பட வேண்டிய நாள். விரயங்கள் கூடும். உறவினர் பகையால் நல்ல காரியம் ஒன்று தடைபடலாம். உடல் நலனில் கவனம் தேவை.
மகரம்
வரவைவிட செலவு கூடும் நாள். நண்பர்களை நம்பி எதிலும் இறங்க வேண்டாம். உறவினர் பகை உண்டு. விலை உயர்ந்த பொருட்களைக் கையாள்வதில் கவனம் தேவை.
கும்பம்
முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைக்கும் நாள். புகழ்மிக்கவர்களின் சந்திப்பு உண்டு. பொருளாதாரத் தடை அகலும். உத்தியோகத்தில் ஊதிய உயர்வு பற்றிய செய்தி வந்து சேரும்.
மீனம்
வம்பு வழக்குகள் விலகி வளர்ச்சி காணும் நாள். கல்விக்காக எடுத்த முயற்சி கைகூடும். இல்லத்திற்குத் தேவையான பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள்.