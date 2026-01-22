என் மலர்
ராசிபலன்
இன்றைய ராசிபலன் 22.1.2026: இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு கவலைகள் தீரும்
- இன்றைய ராசிபலன்
- 12 ராசிகளுக்கும் ஆன இன்றைய ராசிபலன்கள்
மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிபலன்களுக்கான இன்றைய ராசிபலன்கள்
மேஷம்
ஆலய வழிபாட்டால் ஆனந்தம் காண வேண்டிய நாள். தேக ஆரோக்கியத்தில் தெளிவு பிறக்கும். நீண்ட நாட்களாக வாங்க நினைத்த பொருள் ஒன்றை வாங்கி மகிழ்வீர்கள்.
ரிஷபம்
வாழ்க்கைத் தரம் உயர வழிவகை செய்து கொள்ளும் நாள். பொதுவாழ்வில் புதிய பொறுப்புகள் வந்து சேரும். கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்றுவீர்கள்.
மிதுனம்
சந்தித்தவர்களால் சந்தோஷம் கிடைக்கும் நாள். இடம் வாங்க எடுத்த முயற்சி வெற்றி பெறும். திருமண பேச்சுகள் முடிவாகும். உத்தியோகம் மாற்றம் பற்றி சிந்திப்பீர்கள்.
கடகம்
சிந்தித்துச் செயல்பட வேண்டிய நாள். அடுத்தவர்களுக்காக எடுத்த முயற்சியில் ஆதாயம் கிடைக்காது. உறவினர்கள் உங்களை உதாசீனப்படுத்துவர்.
சிம்மம்
தொழில் போட்டிகள் அகலும் நாள். தகுந்த ஓய்வு உடல்நலத்தை சீராக்கும். விரதம், வழிபாடுகளில் நம்பிக்கை வைப்பீர்கள். வருமானம் திருப்தி தரும்.
கன்னி
அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகள் அலைமோதும் நாள். அன்பு நண்பர்களால் ஆதாயம் உண்டு. வெளிவட்டாரத்தில் மதிப்பும், மரியாதையும் உயரும். தொழில் வளர்ச்சி திருப்தி தரும்.
துலாம்
மனக்குழப்பம் ஏற்படும் நாள். நிகழ்காலத் தேவைகள் கடைசி நேரத்தில் பூர்த்தியாகும். பிறருக்கு பொறுப்பு சொல்வதால் பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம்.
விருச்சிகம்
முன்னேற்றம் கூடும் நாள். எண்ணிய காரியம் எளிதில் நிறைவேறும். தொழிலில் எதிர்பார்த்த லாபம் உண்டு. உத்தியோகத்தில் உங்கள் கை ஓங்கும்.
தனுசு
காலை நேரத்திலேயே கலகலப்பான செய்தி வந்து சேரும் நாள். உத்தியோகத்தில் உங்கள் திறமையைக் கண்டு மேலதிகாரிகள் வியப்பர்.
மகரம்
புதிய பாதை புலப்படும் நாள். புகழ்மிக்கவர்கள் உங்களுக்கு பின்னணியாக இருந்து செயல்படுவர். உடல்நலம் சீராகும். பயணத்தால் விரயம் உண்டு.
கும்பம்
விழிப்புணர்ச்சியுடன் செயல்பட வேண்டிய நாள். வியாபாரத்தில் மாற்றங்களைச் செய்ய நினைப்பீர்கள். குடும்பத்தில் பெரியவர்களை அனுசரித்துச் செல்வது நல்லது.
மீனம்
கவலைகள் தீரும் நாள். வரன்கள் முடிவாகும். நட்பு பகையாகாமல் பார்த்துக் கொள்ளவும். சிறிய பணியைக்கூட செய்ய அதிக அவகாசம் தேவைப்படும்.