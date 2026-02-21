என் மலர்
ராசிபலன்
இன்றைய ராசிபலன் 21.2.2026: இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு குழப்பங்கள் அகலும்
- இன்றைய ராசிபலன்
- 12 ராசிகளுக்கும் ஆன இன்றைய ராசிபலன்கள்
மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிபலன்களுக்கான இன்றைய ராசிபலன்கள்
மேஷம்
சந்தோஷம் தரும் நாள். பெரிய மனிதர்களின் உதவி கிடைக்கும். நண்பர்களிடம் ஏற்பட்ட மனக்கசப்புகள் மறையும். மதிப்பும், மரியாதையும் உயரும்.
ரிஷபம்
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி கூடும் நாள். உத்தியோகத்தில் உடன் பணியாற்றுபவர்கள் ஒத்துழைப்பு செய்வர். பிரபலமானவர்களின் சந்திப்பு கிட்டும்.
மிதுனம்
கொடுத்த வாக்குறுதியைக் காப்பாற்றி மகிழும் நாள். முயற்சிக்கு குறுக்கீடாக இருந்தவர்கள் விலகுவர். வாங்கல், கொடுக்கல்கள் ஒழுங்காகும்.
கடகம்
பிரபலங்களின் சந்திப்பால் பிரச்சனைகள் தீரும் நாள். வரவு திருப்தி தரும். விலை உயர்ந்த பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். சகோதர ஒற்றுமை பலப்படும்.
சிம்மம்
கவனமுடன் செயல்பட வேண்டிய நாள். பணநெருக்கடி அதிகரிக்கும். கடமையை செய்வதில் இடையூறுகள் ஏற்படும். உறவினர் பகை உண்டு.
கன்னி
எண்ணிய காரியம் எளிதில் நிறைவேறும் நாள். பொது வாழ்வில் ஏற்பட்ட பிரச்சனை அகலும். உத்தியோகத்தில் உங்கள் திறமைக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும்.
துலாம்
அலைபேசி வழித்தகவல்களால் ஆனந்தம் ஏற்படும் நாள். பொதுவாழ்வில் புகழ் கூடும். புதியவர்களை நம்பி ஒப்படைத்த காரியம் முடிவடையும்.
விருச்சிகம்
வி.ஐ.பி.க்களின் சந்திப்பு கிடைத்து மகிழும் நாள். வளர்ச்சிப் பாதையில் அடியெடுத்து வைப்பீர்கள். அரசியல்வாதிகளால் ஆதாயம் உண்டு.
தனுசு
மனக்கசப்புகள் மாறி மகிழ்ச்சி கூடும் நாள். வியாபார முன்னேற்றம் கருதி வெளியூர் பயணங்களை மேற்கொள்வீர்கள். புதிய முயற்சி வெற்றி பெறும்.
மகரம்
மதிப்பும், மரியாதையும் உயரும் நாள். பக்குவமாகப் பேசி காரியங்களை நிறைவேற்றிக் கொள்வீர்கள். பங்குதாரர்களிடம் ஏற்பட்ட பகை மாறும்.
கும்பம்
குழப்பங்கள் அகலும் நாள். குடும்பப் பிரச்சனைகள் தீரும். வெளிவட்டார பழக்க வழக்கம் விரிவடையும். நண்பர்கள் நல்ல தகவலை கொண்டு வந்து சேர்ப்பர்.
மீனம்
விரயங்கள் அதிகரிக்கும் நாள். வீடு மாற்றங்கள் பற்றி சிந்திப்பீர்கள். வாங்கல், கொடுக்கல்களில் கவனம் தேவை. குடியிருக்கும் வீட்டால் பிரச்சனைகள் வரலாம்.