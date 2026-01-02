என் மலர்tooltip icon
      இன்றைய ராசிபலன் 2.1.2026: இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு வரவு திருப்தி தரும்
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்2 Jan 2026 6:03 AM IST
      மேஷம்

      வரவு திருப்தி தரும் நாள். ஊக்கத்தோடும், உற்சாகத்தோடும் பணிபுரிவீர்கள். குடும்பத்தினர்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்து மகிழ்வீர்கள்.

      ரிஷபம்

      சொன்ன சொல்லைக் காப்பாற்றி மகிழும் நாள். தொழில் வளர்ச்சிக்கு இடையூறாக இருந்தவர்கள் விலகுவர். செல்வாக்கு அதிகரிக்கும். ஆபரணச் சேர்க்கை உண்டு.

      மிதுனம்

      மகிழ்ச்சி கூடும் நாள். உறவினர்களால் ஏற்பட்ட மனக் கலக்கங்கள் அகலும். நண்பர்கள் மகிழ்ச்சிக்குரிய செய்தியைக் கொண்டு வந்து சேர்ப்பர். உத்தியோக உயர்வு உண்டு.

      கடகம்

      சுபகாரியப் பேச்சுக்கள் முடிவாகும் நாள். சொத்துக்களால் லாபம் கிடைக்கும். புதிய முயற்சிகளுக்கு நண்பர்கள் ஒத்துழைப்புச் செய்வர். வரவு திருப்தி தரும்.

      சிம்மம்

      யோகமான நாள். வீட்டிற்குத் தேவையான விலையுயர்ந்த பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். உத்தியோகத்தில் உங்கள் கருத்துக்களை அதிகாரிகள் ஏற்றுக் கொள்வர்.

      கன்னி

      உடன்பிறப்புகள் உதவிக்கரம் நீட்டும் நாள். பல நாட்களாக வசூலாகாத கடன் இன்று வசூலாகலாம். வீட்டைச் சீரமைப்பதில் அக்கறை காட்டுவீர்கள். உத்தியோக நீடிப்பு உண்டு.

      துலாம்

      காலையில் கலகலப்பும், மாலையில் சலசலப்பும் ஏற்படும் நாள். உத்தியோகத்தில் எதிர்பார்த்த மாற்றம் உண்டு. கூட்டாளிகளைப் பகைத்துக் கொள்ள வேண்டாம்.

      விருச்சிகம்

      அருகில் இருப்பவர்களை அனுசரித்துச் செல்ல வேண்டிய நாள். எதிர்பாராத விதத்தில் விரயங்களைச் சந்திக்க நேரிடலாம். அலைச்சலுக்கு ஏற்ற ஆதாயம் கிடைக்காது.

      தனுசு

      வெளிவட்டாரப் பழக்க வழக்கம் விரிவடையும் நாள்.. மூத்தவர்களால் ஏற்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைப்பீர்கள். நண்பர்கள் கைகொடுத்து உதவுவர்.

      மகரம்

      பயணங்களால் பலன் கிடைக்கும் நாள். இனிய சம்பவங்கள் இல்லத்தில் நடைபெறும். வாகனம் வாங்கும் முயற்சி கைகூடும். தொழில் வளர்ச்சி திருப்தி தரும்.

      கும்பம்

      நெருக்கடி நிலை அகலும் நாள். அத்தியாவசியப் பொருட்களை வாங்கும் முயற்சி கைகூடும். தொழிலில் புதிய பங்குதாரர்களைச் சேர்த்துக் கொள்வீர்கள்.

      மீனம்

      வளர்ச்சி கூடும் நாள். பணியில் இருந்த தொய்வு அகலும். தொழில் முன்னேற்றம் கருதி எடுத்த முயற்சி வெற்றி தரும். உத்தியோகத்தில் உங்கள் திறமை வெளிப்படும்.

