ராசிபலன்
இன்றைய ராசிபலன் 20.2.2026: இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு சேமிப்பு கரையும்
- இன்றைய ராசிபலன்
- 12 ராசிகளுக்கும் ஆன இன்றைய ராசிபலன்கள்
மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிபலன்களுக்கான இன்றைய ராசிபலன்கள்
மேஷம்
லட்சியங்கள் நிறைவேறும் நாள். தொழில் முன்னேற்றம் கருதி எடுத்த முயற்சி வெற்றி பெறும். உத்தியோகத்தில் உயர் அதிகாரிகளால் நன்மை உண்டு.
ரிஷபம்
எண்ணங்கள் எளிதில் நிறைவேறும் நாள். பயணங்களால் பலன் கிடைக்கும். பக்கபலமாக இருப்பவர்கள் உங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு செய்வர்.
மிதுனம்
திட்டமிட்ட காரியங்கள் திட்டமிட்டபடியே நடைபெறும் நாள். கரைந்த சேமிப்புகளை ஈடுகட்டுவீர்கள். உத்தியோகத்தில் வி.ஆர்.எஸ். பெறுவது பற்றி சிந்திப்பீர்கள்.
கடகம்
சேமிப்பு கரையும் நாள். செய்தொழிலில் மாற்றம் செய்யலாமா என்று நினைப்பீர்கள். பூமி பிரச்சனை நல்ல முடிவிற்கு வரும்.
சிம்மம்
மனக்குழப்பம் அதிகரிக்கும் நாள். மறைமுக எதிர்ப்புகளால் கலக்கம் ஏற்படும். விலை உயர்ந்த பொருட்களைக் கையாள்வதில் கவனம் தேவை.
கன்னி
தீட்டிய திட்டங்கள் திசைமாறிச் செல்லும் நாள். கூட்டாளிகள் விலகலாம். கூடுதல் முயற்சி செய்தாலும் காரியங்கள் முடிவடைவதில் தாமதம் ஏற்படும்.
துலாம்
செய்தொழிலில் ஏற்பட்ட சிக்கல்கள் அகலும் நாள். வாழ்க்கை தேவைகள் பூர்த்தியாகும். உத்தியோகம் சம்பந்தமாக எடுத்த புது முயற்சியில் பலன் கிட்டும்.
விருச்சிகம்
செல்வாக்கு உயரும் நாள். செய்தொழிலில் எதிர்பார்த்ததைவிட கூடுதலாக லாபம் கிடைக்கும். திட்டமிட்டபடியே பயணங்களை மேற்கொள்வீர்கள்.
தனுசு
புதிய நண்பர்களின் சந்திப்பால் இதயம் மகிழும் நாள். லாபம் வரும் வழியைக் கண்டுகொள்வீர்கள். அரசியல்வாதிகளால் அனுகூலம் உண்டு.
மகரம்
சுபச்செலவுகள் ஏற்படும் நாள். துணிவும், தன்னம்பிக்கையும் கூடும். உடன்பிறப்புகள் உங்களுக்கு உதவி செய்ய முன்வருவர். உத்தியோகத்தில் கேட்ட சலுகைகள் கிடைக்கும்.
கும்பம்
அன்பு நண்பர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும் நாள். அருகில் உள்ளவர்களை அனுசரித்துச் செல்வது நல்லது. உத்தியோகத்தில் இலாகா மாற்றங்கள் ஏற்படலாம்.
மீனம்
யோசித்துச் செயல்பட வேண்டிய நாள். உடன் இருப்பவர்கள் எதிரியாகலாம். கொடுக்கல், வாங்கல்களில் கூடுதல் கவனம் தேவை. காரியங்கள் கடைசி நேரத்தில் கைகூடும்.