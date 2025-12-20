என் மலர்
ராசிபலன்
இன்றைய ராசிபலன் 20.12.2025: இவர்களுக்கு வருமானம் திருப்தி தரும்
- இன்றைய ராசிபலன்
மேஷம்
சொத்துக்களால் ஆதாயம் கிடைக்கும் நாள். துணிவும், தன்னம்பிக்கையும் கூடும். இல்லத்தில் உள்ளவர்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வீர்கள்.
ரிஷபம்
கவனமுடன் செயல்பட வேண்டிய நாள். வரவைவிடச் செலவு கூடும். சகோதர வர்க்கத்தினரால் அமைதி குறையலாம். மனக்குழப்பம் அதிகரிக்கும்.
மிதுனம்
நூதனப் பொருள் சேர்க்கை ஏற்படும் நாள். வருமானம் வரும் வழியைக் கண்டு கொள்வீர்கள். நாணயமும், நேர்மையும். கொண்ட நண்பர்களால் நம்பிக்கைகள் நடைபெறும்.
கடகம்
எதிர்பார்ப்புகள் எளிதில் நிறைவேறும் நாள். திட்டமிட்ட காரியங்களில் வெற்றி கிடைக்கும். கொள்கைப் பிடிப்பைத் தளர்த்திக் கொள்ள நேரிடும்.
சிம்மம்
நண்பர்களால் நன்மை ஏற்படும் நாள். வருமானம் திருப்தி தரும். மதிய நேரத்திற்கு மேல் மறக்கமுடியாத சம்பவமொன்று நடைபெறும்.
கன்னி
லாபகரமான நாள். செல்வாக்கு மேலோங்கும். உத்தியோகத்தில் பணி நிரந்தரம் பற்றிய தகவல் உண்டு. அதிகாரப் பதவியில் உள்ளவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும்.
துலாம்
தேவைகள் பூர்த்தியாகும் நாள். தொழில் வெற்றிநடை போடும். பணப்புழக்கம் அதிகரிக்கும். விலையுயர்ந்த பொருட்களை வாங்குவதில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள்.
விருச்சிகம்
கேட்ட இடத்தில் உதவிகள் கிடைக்கும் நாள். தொழில் ரீதியாக புதிய ஒப்பந்தங்கள் வந்து சேரும். பஞ்சாயத்துக்கள் சாதகமாக முடியும்.
தனுசு
கொடுக்கல் வாங்கல்கள் சீராகும் நாள். குடும்பப் பெரியவர்களின் ஆலோசனைகளைக் கேட்டு நடப்பது நல்லது. மறதி அதிகரிக்கும்.
மகரம்
வசதிகள் பெருகும் நாள். தொழிலில் எதிர்பார்த்த வருமானம் கிடக்கும். நட்பு வட்டம் விரிவடையும். உத்தியோகத்தில் கேட்ட சலுகைகள் கிடைக்கும்.
கும்பம்
முயற்சியில் வெற்றி கிடைக்கும் நாள். புதிய ஒப்பந்தங்கள் வந்து சேரும். பழைய கடன்களை வசூலிப்பதில் அக்கறை காட்டுவீர்கள்.
மீனம்
பல நாட்களாக எதிர்பார்த்த பணவரவு வந்து சேரும் நாள். நிர்வாகத் திறமை பளிச்சிடும். உத்தியோகத்தில் உடன் பணிபுரிபவர்கள் உறுதுணையாக இருப்பர்.