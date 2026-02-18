என் மலர்
ராசிபலன்
இன்றைய ராசிபலன் 18.2.2026: இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு நிதிநிலை உயரும்
- இன்றைய ராசிபலன்
- 12 ராசிகளுக்கும் ஆன இன்றைய ராசிபலன்கள்
மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிபலன்களுக்கான இன்றைய ராசிபலன்கள்
மேஷம்
நல்ல சந்தர்ப்பங்கள் நாடிவரும் நாள். தனவரவு தாராளமாக வந்து சேரும். இடம், பூமி வாங்குவது பற்றிய ஆலோசனை செய்வீர்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி கூடும்.
ரிஷபம்
பிணக்குகள் அகன்று இணக்கம் ஏற்படும் நாள். கடுமையாக முயற்சித்தும் முடிவடையாத காரியம் இன்று முடிவடையும். உத்தியோகத்தில் உங்கள் கை ஓங்கும்.
மிதுனம்
தொல்லைகள் அகலும் நாள். தனித்து இயங்க வேண்டுமென்று பிரியப்படுவீர்கள். வியாபார விருத்திக்காக புதிய யுக்திகளைக் கையாள்வீர்கள்.
கடகம்
யோசித்துச் செயல்பட வேண்டிய நாள். உடனிருப்பவர்களின் அனுசரிப்பு குறையும். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் கெடுபிடி அதிகரிக்கும்.
சிம்மம்
பிரச்சனைகள் அதிகரிக்கும் நாள். நண்பர்களிடம் ஒப்படைத்த பொறுப்புகள் மீண்டும் உங்களிடம் வந்து சேரலாம். உத்தியோகத்தில் கெடுபிடி அதிகரிக்கும்.
கன்னி
பகை நட்பாகும் நாள். பணவரவு திருப்தி தரும். உள்ளத்தில் ஒன்றும், உதட்டில் ஒன்றும் வைத்து பேசுபவர்களைக் கண்டு கொள்வீர்கள்.
துலாம்
தேக்க நிலை மாறி தெளிவு பிறக்கும் நாள். எதிர்பார்த்த தொகை வந்துசேரும். அடகுவைத்த நகைகளை மீட்பது பற்றி ஆலோசிப்பீர்கள்.
விருச்சிகம்
நிதிநிலை உயரும் நாள். நினைத்த காரியத்தை நினைத்த நேரத்தில் செய்து முடிப்பீர்கள். தொழில் வளர்ச்சி மேலோங்கும். அரசு வேலைக்காக எடுத்த முயற்சி கைகூடும்.
தனுசு
நண்பர்கள் மூலம் நல்ல தகவல் கிடைக்கும் நாள். பணத்தேவைகள் உடனுக்குடன் பூர்த்தியாகும். தொழில் வளர்ச்சி திருப்தி தரும். பிள்ளைகளால் வருமானம் உண்டு.
மகரம்
நேற்றைய பிரச்சனை இன்று நல்ல முடிவிற்கு வரும் நாள். விலகிச் சென்றவர்கள் விரும்பி வந்து சேருவர். உத்தியோகத்தில் முக்கிய பொறுப்புகள் வந்து சேரும்.
கும்பம்
முயற்சிகளில் வெற்றி கிட்டும் நாள். திடீர் முன்னேற்றம் உண்டு. கொடுத்த பாக்கிகள் வசூலாகும். குழந்தைகளின் நலனில் அக்கறை காட்டுவீர்கள்.
மீனம்
திட்டமிட்ட காரியங்கள் திசைமாறிச் செல்லலாம். நண்பர்களை அனுசரித்துக் கொள்வது நல்லது. உடல்நலனில் சிறு அச்சுறுத்தல்கள் ஏற்படும்.