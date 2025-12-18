என் மலர்
ராசிபலன்
இன்றைய ராசிபலன் 18.12.2025: இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு மனக்குழப்பம் அகலும்
- இன்றைய ராசிபலன்
- 12 ராசிகளுக்கும் ஆன இன்றைய ராசிபலன்கள்
மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிபலன்களுக்கான இன்றைய ராசிபலன்கள்
மேஷம்
வரவைக் காட்டிலும் செலவு கூடும் நாள். உறவினர் ஒருவரால் பிரச்சனை ஏற்படலாம். நேற்று செய்யாமல் விட்ட காரியமொன்றால் அவதிப்பட நேரிடும்.
ரிஷபம்
முன்னேற்றப் பாதையில் அடியெடுத்து வைக்கும் நாள். வியாபாரத்தை விரிவுபடுத்தும் எண்ணம் மேலோங்கும். உத்தியோகத்தில் தலைமைப் பொறுப்புகள் தேடி வரலாம்.
மிதுனம்
பயணங்களால் பலன் கிடைக்கும் நாள். உத்தியோகத்தில் ஏற்பட்ட இடையூறுகள் அகலும். வெளிவட்டாரப் பழக்கம் விரிவடையும்.
கடகம்
இடமாற்றங்களால் இனிய மாற்றம் ஏற்படும் நாள். வரவைவிடச் செலவு அதிகரிக்கும். மாற்று மருத்துவத்தால் உடல் நலம் சீராகும்.
சிம்மம்
ஆதாயம் கிடைக்கும் நாள். அன்றாடப் பணிகள் தொடர அடுத்தவர் உதவி கிட்டும். தொலைபேசிவழித் தகவல் உத்தியோக முயற்சிக்கு வழிகாட்டும்.
கன்னி
எதிர்பார்த்தபடியே லாபம் கிடைக்கும் நாள். எதிர்கால நலன் கருதி எடுத்த முயற்சி கைகூடும். ஆபரணங்கள் வாங்குவதில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள்.
துலாம்
மனக்குழப்பம் அகலும் நாள். பம்பரமாகச் சுழன்று பணிபுரிந்து பலரது பாராட்டுக்களைப் பெறுவீர்கள். தொழில் முன்னேற்றம் உண்டு.
விருச்சிகம்
கூட்டு முயற்சியில் வெற்றி கிடைக்கும் நாள். பணவரவு திருப்தி தரும். உத்தியோகத்தில் உயரதிகாரிகளின் பாராட்டுக்களைப் பெறுவீர்கள்.
தனுசு
புதிய பாதை புலப்படும் நாள். பிறரிடம் ஒப்படைத்த பொறுப்புகள் நல்லபடியாக நடைபெறும். விலையுயர்ந்த பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள்.
மகரம்
கல்யாண முயற்சி கைகூடும் நாள். கடன்சுமை குறைய புதிய வழிபிறக்கும். வளர்ச்சிக்கு வித்திட்டவர்களின் சந்திப்பு கிடைக்கும்.
கும்பம்
எதிரிகள் விலகும் நாள். லாபம் வரும் வழியைக் கண்டு கொள்வீர்கள். கௌரவம், அந்தஸ்து உயரும். கருத்து வேறுபாடுகள் அகலும்.
மீனம்
இனிமையான நாள். இல்லத்திற்குத் தேவையான அத்தியாவசியப் பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். உத்தியோகத்தில் எதிர்பார்த்த ஊதிய உயர்வு உண்டு.