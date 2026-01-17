என் மலர்
இன்றைய ராசிபலன் 17.1.2026: இந்த ராசிக்காரர்கள் நினைத்தது நிறைவேறும்
- இன்றைய ராசிபலன்
- 12 ராசிகளுக்கும் ஆன இன்றைய ராசிபலன்கள்
மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிபலன்களுக்கான இன்றைய ராசிபலன்கள்
மேஷம்
தொட்ட காரியங்களில் வெற்றி கிடைக்கும் நாள். தொலைதூரத்திலிருந்து நல்ல தகவல் வரும். அடுத்தவர் நலனில் அக்கறை செலுத்துவீர்கள்.
ரிஷபம்
விரயங்கள் ஏற்படாதிருக்க விழிப்புணர்ச்சி தேவைப்படும் நாள். குடும்பச் சுமை கூடும். உத்தியோகத்தில் எதிர்பார்த்த சலுகைகள் கிடைக்கும். நட்பு பகையாகலாம்.
மிதுனம்
தெய்வீக சிந்தனை மேலோங்கும் நாள். வருமான பற்றாக்குறை ஏற்படும். தொழில் பங்குதாரர்களிடம் விழிப்புணர்ச்சி தேவை. உத்தியோக மாற்றம் பற்றி சிந்திப்பீர்கள்.
கடகம்
பேச்சு திறமையால் சூழ்ச்சியிலிருந்து விடுபடுவீர்கள். உத்தியோகத்தில் ஊதிய உயர்வு காரணமாக நீண்ட தூரத்திற்கு மாறுதலாகும் வாய்ப்பு உண்டு.
சிம்மம்
நினைத்தது நிறைவேறும் நாள். பிள்ளைகளின் நலன் கருதி ஒரு தொகையை செலவிடுவீர்கள். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் ஆதரவு திருப்தி தரும்.
கன்னி
எதிர்பார்த்த இனிய மாற்றங்கள் ஏற்படும் நாள். மகிழ்ச்சிக்குரிய விதத்தில் வருமானங்கள் வந்து சேரும். பிள்ளைகளின் சுபகாரியப் பேச்சுகள் முடிவாகும்.
துலாம்
நல்ல காரியம் இல்லத்தில் நடைபெறும் நாள். உறவினர்களுக்கு உதவி செய்து மகிழ்வீர்கள். புதிய தொழில் தொடங்கும் திட்டம் நிறைவேறும்.
விருச்சிகம்
முன்னேற்றப் பாதையை நோக்கிச் செல்லும் நாள். தொகை எதிர்பார்த்தபடி வந்து சேரும். அலுவலக பணிகள் துரிதமாக நடைபெறும். உத்தியோகத்தில் உங்கள் கை ஓங்கும்.
தனுசு
தாராளமாக செலவிட்டு மகிழும் நாள். மாற்று இனத்தவர்கள் மகிழ்ச்சிக்குரிய செய்தியை தருவர். உத்தியோகத்தில் மேலிடத்திற்கு நெருக்கமாவீர்கள்.
மகரம்
பணத்தேவைகள் பூர்த்தியாகும் நாள். செய்யும் தொழிலை விரிவுபடுத்த முயற்சிப்பீர்கள். குடும்பத்தாருடன் குதூகலப் பயணம் ஒன்று ஏற்படும்.
கும்பம்
செல்வந்தர்களின் உதவியால் சிந்தை மகிழும் நாள். வருங்கால நலன் கருதி புதிய திட்டம் தீட்டுவீர்கள். சொத்துகளால் ஏற்பட்ட பிரச்சனை அகலும்.
மீனம்
யோகமான நாள். குடும்பத்தில் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடுகள் அகலும். சொன்ன சொல்லை காப்பாற்றுவீர்கள். கூட்டுத் தொழிலில் லாபம் உண்டு.