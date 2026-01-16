என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » ராசிபலன்

      ராசிபலன்

      இன்றைய ராசிபலன் 16.1.2026: இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு வசதிகள் பெருகும்
      X

      இன்றைய ராசிபலன் 16.1.2026: இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு வசதிகள் பெருகும்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்16 Jan 2026 5:32 AM IST
      • இன்றைய ராசிபலன்
      • 12 ராசிகளுக்கும் ஆன இன்றைய ராசிபலன்கள்

      மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிபலன்களுக்கான இன்றைய ராசிபலன்கள்

      மேஷம்

      மதியத்திற்கு மேல் மனக்குழப்பம் அகலும் நாள். தெய்வீக நாட்டம் அதிகரிக்கும் நாள். இழுபறியாக இருந்த காரியங்கள் இனிதே முடியும்.

      ரிஷபம்

      யோசித்துச் செயல்பட வேண்டிய நாள். எப்படியும் முடிந்துவிடும் என்று நினைத்த காரியம் முடியாமல் போகலாம். மறதியால் சில பணிகளைச் செய்ய இயலாது.

      மிதுனம்

      மனக்கசப்பு மாறி மகிழ்ச்சி கூடும் நாள். மதிய நேரத்திற்குமேல் மங்கல செய்திகள் வந்து சேரும். தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். உத்தியோக பிரச்சனை அகலும்.

      கடகம்

      திட்டமிட்ட காரியங்களைச் செய்து முடிக்கும் நாள். நீங்கள் தேடிச்செல்ல நினைத்த ஒருவர் உங்களைத் தேடி வருவார். வீடு வாங்கும் யோகம் உண்டு.

      சிம்மம்

      வசதிகள் பெருகும் நாள். பக்கபலமாக இருக்கும் நண்பர்கள் உங்கள் பணத்தேவையை பூர்த்தி செய்வர். வரன்கள் வாயில் தேடி வரும்.

      கன்னி

      நிதி நிலை உயரும் நாள். நினைத்த காரியம் நினைத்தபடியே நிறைவேறும். பணத்தேவைகள் பூர்த்தியாகும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி கூடும்.

      துலாம்

      புதிய முயற்சி கைகூடும் நாள். பூர்வீக சொத்துகளால் லாபம் உண்டு. நண்பர்கள் நல்ல தகவலை தருவர். அக்கம் பக்கத்தில் உள்ளவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும்.

      விருச்சிகம்

      வருமானம் உயரும் நாள். வரன்கள் வாயிற்கதவை தட்டும். நண்பர்களின் ஒத்துழைப்பு உண்டு. குடும்பத்தினர்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வீர்கள்.

      தனுசு

      நல்லவர்களைச் சந்தித்து நலம் காணும் நாள். நண்பர்கள் நம்பிக்கைக்கு உரிய விதம் நடந்துகொள்வர். உடன்பிறப்புகள் கேட்ட உதவியை செய்வர்.

      மகரம்

      அன்னிய தேசத்திலிருந்து அனுகூல செய்தி வந்து சேரும் நாள். அரசு வழி சலுகைகள் எதிர்பார்த்தபடியே கிடைக்கும். வி.ஐ.பி.க்களின் சந்திப்பு கிட்டும்.

      கும்பம்

      புதிய பாதை புலப்படும் நாள். வர வேண்டிய பாக்கிகள் வசூலாகும். மறைமுக எதிர்ப்புகளைச் சமாளிப்பீர்கள். ஆரோக்கியம் சீராக மாற்று மருத்துவம் கைகொடுக்கும்.

      மீனம்

      விலை உயர்ந்த பொருளை வாங்கி மகிழும் நாள். பிள்ளைகளின் எதிர்காலம் பற்றி சிந்தித்து முடிவெடுப்பீர்கள். உத்தியோகத்தில் நீண்ட தூரத்திற்கான மாறுதல் கிடைக்கும்.

      Rasipalan Daily Rasipalan Today Rasipalan ராசிபலன் இன்றைய ராசிபலன் 
      Next Story
      ×
        X