Today Rasipalan | இன்றைய ராசிபலன் 15.3.2026: இவர்களுக்கு மதிப்பும், மரியாதையும் உயரும்
மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிபலன்களுக்கான இன்றைய ராசிபலன்கள்
மேஷம்
நினைத்தது நிறைவேறும் நாள். உடன் இருப்பவர்கள் உதவிக்கரம் நீட்டுவர். மாற்று மருத்துவம் உடல்நிலையை சீராக்கும். உத்தியோகத்தில் நேர்முகத் தேர்வில் வெற்றி கிடைக்கும்.
ரிஷபம்
புகழ் அதிகரிக்கும் நாள். தொழில் ரீதியாக வெளியூர் பயணங்கள் செல்ல நேரிடலாம். உத்தியோகத்தில் சம்பள உயர்வு பற்றிய தகவல் சந்தோஷம் தரும்.
மிதுனம்
எதிரிகள் பலம் மேலோங்கும் நாள். எதிலும் தடைகளும், தாமதங்களும் ஏற்படும். விழிப்புணர்ச்சியுடன் செயல்படுவது நல்லது. உத்தியோகத்தில் வீண்பழிகள் வந்து சேரும்.
கடகம்
வருமானப் பற்றாக்குறை அகலும் நாள். வாகன மாற்றச் சிந்தனை மேலோங்கும். வளர்ச்சிக்கு மாற்றினத்தவர்களின் ஒத்துழைப்பு உண்டு.
சிம்மம்
தேக ஆரோக்கியத்தில் தெளிவு பிறக்கும் நாள். விலகிச்சென்ற வரன்கள் விரும்பி வந்து சேரும். உத்தியோகத்தில் அதிகாரிகள் அதிசயிக்கும்படி நடந்து கொள்வீர்கள்.
கன்னி
செல்வ நிலை உயரும் நாள். சிந்தனை வளத்தால் சிறப்படைவீர்கள். உடன் இருப்பவர்கள் உள்ளத்தை அறிந்து செயல்படுவது நல்லது. நட்பால் நன்மை உண்டு.
துலாம்
மதிப்பும், மரியாதையும் உயரும் நாள். தொழில் முன்னேற்றம் உண்டு. திட்டமிட்ட காரியங்களில் வெற்றி கிட்டும். வரவு திருப்தி தரும்.
விருச்சிகம்
பயணங்களால் பலன் கிடைக்கும் நாள். விலை உயர்ந்த பொருட்களை வாங்குவதில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். தொழில் வளர்ச்சி திருப்தி தரும்.
தனுசு
தாராளமாக செலவிட்டு மகிழும் நாள். தனித்து இயங்க வேண்டுமென்று நினைப்பீர்கள். தூர தேசத்திலிருந்து அனுகூலச் செய்தி கிடைக்கும்.
மகரம்
மனதிற்கினிய சம்பவம் நடைபெறும் நாள். பண வரவு திருப்தி தரும். புதிய ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட்டு மகிழ்வீர்கள். தொழில் முன்னேற்றம் உண்டு.
கும்பம்
புதிய பாதை புலப்படும் நாள். வியாபாரத்தில் புதிய பங்குதாரர்கள் வந்திணைவர். உத்தியோகத்தில் உங்கள் திறமைக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கும்.
மீனம்
உடன் இருப்பவர்களால் நன்மை ஏற்படும் நாள். பிள்ளைகளால் பெருமையான செய்தி வந்து சேரும். இடம் வாங்குவது சம்பந்தமாக எடுத்த முயற்சி வெற்றி தரும்.