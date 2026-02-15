என் மலர்
ராசிபலன்
இன்றைய ராசிபலன் 15.2.2026: இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும்
- இன்றைய ராசிபலன்
- 12 ராசிகளுக்கும் ஆன இன்றைய ராசிபலன்கள்
மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிபலன்களுக்கான இன்றைய ராசிபலன்கள்
மேஷம்
ஆலய வழிபாட்டால் ஆனந்தம் காண வேண்டிய நாள். ஒற்றுமை பலப்படும். சந்தோஷமான செய்தி வந்து சேரும். எடுத்த காரியங்களில் வெற்றி கிடைக்கும்.
ரிஷபம்
யோசித்துச் செயல்பட வேண்டிய நாள். வரவைவிட செலவு கூடும். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளைப் பகைத்துக் கொள்ள வேண்டாம்.
மிதுனம்
கவனமுடன் செயல்பட வேண்டிய நாள். வீண் வாக்குவாதங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது. மனக்குழப்பம் உண்டு. பயணங்களால் விரயம் உண்டு.
கடகம்
பண வரவு எதிர்பார்த்தபடி வந்து சேரும். வியாபாரம், தொழிலில் லாபம் உண்டு. நண்பர்களின் உதவி கிட்டும். பொதுவாழ்வில் ஏற்பட்ட வீண் பழிகள் அகலும்.
சிம்மம்
குடும்பத்திற்குத் தேவையான பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமாவீர்கள்.
கன்னி
நெருக்கடி நிலை அகலும் நாள். பொருள் வரவு திருப்தி தரும். காலை நேரத்தில் காதினிக்கும் செய்தி ஒன்று வந்து சேரும். பொதுநலத்தில் ஈடுபட்டு புகழ்பெறுவீர்கள்.
துலாம்
மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும் நாள். வியாபாரம் சூடு பிடிக்கும். அண்டி வந்தோருக்கு அன்போடு உதவி செய்வீர்கள். பயணத்தின்போது விழிப்புணர்ச்சி தேவை.
விருச்சிகம்
செல்வ நிலை உயர சிவனை வழிபட வேண்டிய நாள். நண்பர்கள் நல்ல தகவலை தருவர். தொழிலில் எதிர்பார்த்த லாபம் உண்டு. பிரபலஸ்தர்களின் சந்திப்பு உண்டு.
தனுசு
பார்போற்றும் நிலையடைய பரம்பொருளை வழிபட வேண்டிய நாள். பஞ்சாயத்துகள் சாதகமாக முடியும். உடன்பிறப்புகளால் உதவி கிட்டும்.
மகரம்
நினைத்தது நடக்கும் நாள். நீண்டதூரப் பயணம் முடிவாகும். இடம், சம்பந்தமாக எடுத்த முயற்சி வெற்றி பெறும். தொழில் போட்டிகள் அகலும்.
கும்பம்
சிறப்பான வாழ்வு அமைய சிவபெருமானை வழிபட வேண்டிய நாள். தனவரவில் இருந்த தடை அகலும். நீண்ட நாட்களாக நிறைவேறாத காரியம் இன்று நிறைவேறும்.
மீனம்
வெற்றிச் செய்திகள் வீடு வந்து சேரும் நாள். தொல்லை கொடுத்து வந்தவர்கள் எல்லையை விட்டுச் செல்வர். கடன் சுமை குறைய எடுத்த முயற்சி கைகூடும்.