ராசிபலன் - Rasi Palan
Today Rasipalan: இன்றைய ராசிபலன்-15.09.25
- இன்றைய ராசிபலன்
- 12 ராசிகளுக்கும் ஆன இன்றைய ராசிபலன்கள்
மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிபலன்களுக்கான இன்றைய ராசிபலன்கள்
மேஷம்
மனக்குழப்பம் அகலும் நாள். மனதளவில் இருந்த காரியம் ஒன்று செயலளவில் நிறைவேறும். உத்தியோகத்தில் செய்த புது முயற்சி வெற்றி தரும். அரசியல்வாதிகளால் அனுகூலம் உண்டு.
ரிஷபம்
நாட்டுப்பற்று மிக்கவர்களின் நல்லாதரவு கிடைக்கும் நாள். நண்பர்களின் ஒத்துழைப்போடு நல்ல காரியம் நடைபெறும். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் மனதில் இடம்பெறுவீர்கள்.
மிதுனம்
விருப்பங்கள் நிறைவேறும் நாள். சாமர்த்தியமாகப் பேசி சமாளிப்பீர்கள். சில காரியங்கள் நினைத்ததற்கு மாறாக நடைபெறும். அலுவலகப் பணிக்காக அலைச்சல் ஏற்படலாம்.
கடகம்
எதிர்பாராத உதவி எளிதில் கிடைக்கும் நாள். அக்கம் பக்கத்து வீட்டாரின் பாச மழையில் நனையும் வாய்ப்பு உண்டு. புதிய உத்தியோக வாய்ப்புகள் கைகூடும். தொழில் சீராக நடைபெறும்.
சிம்மம்
தேசப்பற்று மிக்கவர்களின் நட்பு கிட்டும் நாள். சமுதாயப் பணிகளில் அதிக ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். பொருளாதார நிலை உயரும். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் ஆதரவு கூடும்.
கன்னி
நல்ல சம்பவம் இல்லத்தில் நடைபெறும் நாள். பிள்ளைகளால் பெருமையான செய்திகள் வந்து சேரும். தொழில் வளர்ச்சிக்கு அனுபவமிக்கவர்களிகளிடம் ஆலோசனை கேட்பீர்கள்.
துலாம்
பொதுவாழ்வில் புகழ் கூடும் நாள். புதிய முயற்சிகளில் வெற்றி உண்டு. அரசியல்வாதிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும். நீண்ட காலப் பிரச்சனைகளுக்கு முடிவு காண்பீர்கள்.
விருச்சிகம்
யோசித்துச் செயல்பட வேண்டிய நாள். நினைத்தது நடைபெறுவதில் தாமதம் ஏற்படலாம். விரயங்கள் அதிகரிக்கும். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகள் உங்கள் மீது கோபப்படலாம்.
தனுசு
பிரச்சனைகள் தீரும் நாள். பெரிய மனிதர்களின் நட்பு கிடைக்கும். குடும்பத்தினர்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்து மகிழ்வீர்கள். தொழில் வளர்ச்சி திருப்தி தரும்.
மகரம்
பிரபலமானவர்களின் சந்திப்பால் பெருமை அடையும் நாள். திருமண வாய்ப்பு கைகூடி வரும். விலகிச் சென்றவர்கள் விரும்பி வந்து சேருவர். தொழில் முன்னேற்றம் உண்டு.
கும்பம்
நட்பால் நன்மை கிட்டும் நாள். பணத்தேவைகள் உடனுக்குடன் பூர்த்தியாகும். ஆரோக்கியம் சீராகும். கடன்சுமை குறையும். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் ஆதரவு உண்டு.
மீனம்
குடும்பச் சுமை கூடும் நாள். புதுமுகங்களின் அறிமுகம் கிடைக்கும். பாக்கிகள் வசூலாகும். தொல்லை தந்தவர் விலகுவர். வாகனம் வாங்கும் முயற்சி கைகூடும்.